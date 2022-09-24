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صياد يعثر على كائن بحري غريب

السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
24 سبتمبر 2022 09:44

تفاجئ صياد بسمكة قرش غريبة الشكل قبالة سواحل أستراليا، حيث بدت بأسنان حادة وابتسامة شبيهة بالإنسان.

وقد اصطاد ترابنمان بيرماغوي سمكة القرش قبالة سواحل نيو ساوث ويلز.

وأثارت الصورة لسمكة القرش الغريبة تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بالسمكة الشريرة، في حين قال آخرون إنها تبتسم كما نفعل نحن، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

ووفق المدير المساعد للأبحاث في مختبر الساحل والبحر بجامعة ولاية فلوريدا، دين غروبس، فإن السمكة هي من نوع قرش "الغولبن" أو "العفريت".

وينتشر هذا النوع من أسماك القرش وفق غروبس في المحيطين الهندي والأطلسي وأجزاء من المحيط الهادئ.

ويتمتع قرش "الغولبن" بزعنفتين، ظهرية قصيرة، وأخرى أعلى من أسماك القرش الأخرى. ويمكن أن يصل طول الذكور من هذا النوع من أسماك القرش إلى 2.6 قدم، بينما يمكن يصل طول الإناث إلى 3 أقدام.

ويعد قرش "الغولبن" معرض لخطر الانقراض، علما أنها مستهدفة بشكل كبير لزيوتها ولحومها.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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