الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كشف «مفاجأة» في عينة فضائية من كويكب

تعبيرية
24 سبتمبر 2022 08:09

اكتشف باحثون في جامعة "توهوكو" اليابانية مفاجأة في عينات الغبار التي حصل عليها المسبار الياباني "هايابوسا -2" من كويكب "ريوغو".
ووفق الباحثين، فإن العينات احتوت على قطرة ماء، الأمر الذي قد يعد خطوة على طريق معرفة أصل الحياة على الأرض وإمكانية أن تكون ذات منشأ فضائي.
وقال تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»: إن الفريق الياباني اكتشف قطرة الماء بعدما حللّ 5.4 غراما من الأحجار والغبار المجموعة من كويكب "ريوغو".
واعتبر العالم توموكي ناكامورا من جامعة "توهوكو" في حديث للصحفيين حول نتائج بحثهم الذي نشر في مجلة "ساينس" العلمية، أن لقطرة الماء "معنى عظيم. احتوت القطرة على ماء مكربن يضم ملحا وموادا عضوية".
من جانبه قال كينسي كوباياشي، خبير علم الأحياء الفلكية بجامعة "يوكوهاما" الوطنية: "يدل العثور على القطرة أن الكويكب احتوى على الماء بشكل سائل، وقد تكون مادة عضوية قد تولدت في ذلك الماء".
يذكر أن المسبار "هايابوسا -2" قد أطلق في عام 2014، وعاد في عام 2020 حاملا عينات من كويكب "ريوغو" الذي يبعد عن الأرض مسافة 300 مليون كيلومتر، بغرض الدراسة.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين للتجارب
ناسا تستعد لضرب كويكب لتحويله عن مساره
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوكب
الفضاء
كويكب
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©