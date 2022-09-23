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«تكنو بارايد» يعود إلى باريس اليوم

«تكنو بارايد» يعود إلى باريس اليوم
24 سبتمبر 2022 01:17

باريس (أ ف ب) 

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يعود مهرجان «تكنو بارايد» إلى باريس اليوم بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا، ويعد المهرجان الواجهة الاحتفالية للموسيقى الإلكترونية، وستكون منسقة الأسطوانات الأوكرانية كزينيا Xenia ضيفة الشرف.
وخلال الفعالية تنطلق الأنغام من 11 مركبة، بينها واحدة لمعهد العالم العربي للموسيقى، تتحرك على مسار يمتد إلى أكثر من 6.5 كيلومتر، وهو واحد من أطول المسارات منذ إطلاق المهرجان عام 1998.. وقد جمعت النسخة الأخيرة عام 2019 نحو 300 ألف شخص.
وتشكّل النسخة الرابعة والعشرون من المهرجان دعوة إلى اعتراف أكبر بأهمية الموسيقى الإلكترونية.

باريس
فرنسا
مهرجان الموسيقى الإلكترونية
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