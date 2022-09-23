5 نجمات يعُدن إلى دراما رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد دراما رمضان المقبل عودة 5 نجمات لخوض المنافسة الدرامية، هن سميرة أحمد، نبيلة عبيد، ميرفت أمين، سهير رمزي، وميمي جمال. وترصد «الاتحاد» تفاصيل أعمالهن وأدوارهن بعد غياب لفترات متفاوتة تراوحت بين 3 أعوام و12 عاماً.

سميرة أحمد.. روح بابا

سميرة أحمد هي أولى العائدات لدراما رمضان 2023 بعد غياب أكثر من 12 عاماً، منذ تقديمها لمسلسل «ماما في القسم» عام 2010، وتعود من خلال مسلسل «روح بابا». وتقول: اشتقت للشاشة الصغيرة، واخترت نصاً تكتبه ابنتي جليلة نوار، وهي روائية وفنانة تشكيلية. وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول قضايا الجيل الحالي للأبناء وتعامل الآباء معها.

نبيلة عبيد.. قلب أمينة

تعود نبيلة عبيد لشاشة رمضان بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل «قلب أمينة»، تأليف حمدي يوسف، وإخراج خالد الحجر الذي يعود من خلال هذا العمل إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 9 سنوات. وكان آخر أعماله مسلسل «شمس»، لليلى علوي عام 2014.

سهير رمزي.. الهلالية

أعلنت سهير رمزي عن عودتها للدراما الرمضانية من خلال عمل عن الصعيد، وتقدم للمرة الأولى في مسيرتها، دور سيدة صعيدية في مسلسل «الهلالية»، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فيه، لأن الدور جديد عليها، والعمل في مرحلة الكتابة. وكان آخر عمل شاركت فيه بعيداً عن دراما رمضان مسلسل «القاتل الذي أحبني» من 30 حلقة، وعُرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

ميرفت أمين.. شخصية جديدة

تعود ميرفت أمين بمسلسل درامي من المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل بعد غياب 4 سنوات، منذ شاركت في مسلسل «بالحجم العائلي» مع يحيى الفخراني. وتقول: العمل لا يزال في مرحلة الكتابة، وقد قرأت بعض حلقاته، ووجدت فيه شخصية جديدة ومختلفة، لأنني لا أريد تكرار أدواري، ولا أتحمس لشخصية تتلامس مع ما قدمته من قبل.

ميمي جمال.. أم زعيم

بعد غياب سنوات، تعود ميمي جمال لدراما رمضان، إذ تعاقدت على المشاركة في مسلسل «الحشاشين»، وتجسد فيه شخصية أم زعيم الحشاشين الذي يلعب دوره كريم عبد العزيز.