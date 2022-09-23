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6 مميزات في المالديف

6 مميزات في المالديف
24 سبتمبر 2022 01:21

ترجمة: عزة يوسف

تمتد جزر المالديف على مساحة 500 ميل جنوبي آسيا، وتبدو على شكل سلسلة من اللآلئ اللامعة وسط المياه الفيروزية في زاوية من المحيط الهندي. وبالرغم من شهرتها العالمية كوجهة ساحرة، إلا أنها تتفرد بالعديد من المميزات، التي أضاء عليها موقع Travel Awaits لوجهات السفر والسياحة.

طائرات مائية
تُعتبر الطائرات المائية تجربة فريدة ومشوقة خلال السفر إلى المالديف. ومع أنها ليست وسيلة نقل زهيدة الثمن، إلا أن التنقل عبرها يتيح للمسافر الاستمتاع بالمناظر الخلابة، وتسافر الطائرة المائية أسرع بـ3 مرات من القارب، ليشاهد المسافر خلالها الجزر والفيلات الفاخرة والشعاب المرجانية والبحيرات البديعة.

أكواخ فوق الماء
تضم الأكواخ العائمة فوق الماء مجموعة من المرافق الفاخرة مثل الحمامات ذات القاع الزجاجي وحمامات السباحة الخاصة اللامتناهية ومنصات للاستلقاء تحت أشعة الشمس وأراجيح شبكية فوق الماء، وكذلك أسرّة في الهواء الطلق لاكتساب سُمرة مميزة، فضلاً عن هدوء يجعلك تنام على صوت الأمواج وسلالم مؤدية مباشرةً إلى المحيط.

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صيد ليلي
الصيد، هو المجال الأساس للعمل في المالديف بعد السياحة، حيث يعمل ثلث عمالة البلاد على صيد أسماك مثل النهاش والهامور، والتونة الأكثر توفراً. وتتيح المالديف برامج الاستمتاع برحلات الصيد الليلية، والتي يمكن تنظيمها من على متن القوارب الصغيرة.

ثعابين البحر
توجد معظم الثدييات والزواحف بالمالديف، وهذه الجزر ليست وجهة للسفاري، حيث تنتشر الحيتان والدلافين، وكذلك السلاحف البحرية، كما توجد ثعابين البحر الموسمية وتماسيح المياه المالحة. أما الطيور، فهي نادرة، حيث توجد 5 سلالات فقط، ويُعد الطير المائي هو الطائر القومي، ومن المحتمل أن ترى فيها خفافيش الفاكهة أو الثعالب الطائرة.

الإفطار.. تونة 
لطالما كان السمك عنصراً ثابتاً في الأطباق المالديفية المحلية، وليس من الغريب أن يكون طبق الإفطار الأكثر شهرة في المالديف هو التونة. ويتكوَّن طبق «ماس هوني» من خليط من التونة المقطعة والبصل والفلفل الحار مع جوز الهند المبشور وعصير الليمون، ويُقدم مع الخبر الرقيق المسطح.

علاج واسترخاء
تنتشر المنتجعات الصحية في المالديف على معظم الجزر، وتتسم بالهدوء وتجديد الشباب والاسترخاء. وتتيح مرافق المنتجعات الصحية الفاخرة الكثير من العلاجات المميزة مع مجموعة شاملة من المنتجات التي تقدم تجربة تدليل فاخرة، مثل برامج التنظيف العميق أو الترطيب والعناية بالبشرة أو تقشير الجسم وإزالة السموم.

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