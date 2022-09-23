طريقة لخفض ضغط الدم دون أدوية

كشف فريق من الباحثين الأميركيين، في دراسة جديدة، عن طريقة جديدة لخفض ارتفاع ضغط الدم كما تفعل بعض الأدوية. وتوصل أعضاء الفريق، وهم من جامعة كولورادو وجامعة أريزونا وكلية ألما للطب، وكلهم في الولايات المتحدة، إلى أن "تدريب مقاومة التنفس" (resistance-breathing training) يمكن أن يخفض ضغط الدم على غرار الأدوية و/ أو التمارين. نُشرت الدراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي "Journal of Applied Physiology". يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، من فقدان البصر إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية. لهذا السبب، يأخذ الأطباء الأمر على محمل الجد. عادة، يطلب من المرضى تعديل نظامهم الغذائي وممارسة المزيد من التمارين. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، توصف لهم الأدوية. في هذا البحث الجديد، نظر الباحثون في نوع جديد من العلاج لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع: "تدريب مقاومة التنفس". "تدريب مقاومة التنفس" يقوم على التنفس داخل وخارج جهاز صغير كل يوم لدقائق عدة. يجبر الجهاز المرضى على استخدام عضلاتهم التنفسية لدفع وسحب الهواء من خلاله، مما يجعلها أقوى. ووجد الباحثون أن هذا يقلل أيضًا من ضغط الدم. استخدم الجهاز لسنوات كوسيلة لمساعدة الرياضيين والمغنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلات الرئة. في إطار الدراسة، مارست مجموعات من المتطوعين الأصحاء التدريب لبضع دقائق كل يوم لمدة ستة أسابيع. تنفست كل مجموعة باستخدام الجهاز 30 مرة في كل جلسة. ثم قيس ضغط الدم لكل من المتطوعين قبل التدريب وبعده. وجد الباحثون انخفاضًا مستدامًا بمتوسط 9 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءات ضغط الدم). يُعرّف الضغط الطبيعي بأنه 120/80. وصف الباحثون التغيير بأنه مهم، كما رأى بعض المرضى التغيير ذاته مع استعمال الأدوية. وأشاروا أيضًا إلى أنه مشابه للتغييرات في العديد من المرضى الذين يبدأون نظامًا للتمارين الهوائية، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو الجري. يقترح الباحثون أن مثل هذا التدريب يمكن أن يستخدمه المرضى من جميع الأعمار غير القادرين على ممارسة الرياضة لخفض ضغط الدم.