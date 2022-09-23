السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

طريقة لخفض ضغط الدم دون أدوية

شاب يتنفس بواسطة جهاز
23 سبتمبر 2022 20:45

كشف فريق من الباحثين الأميركيين، في دراسة جديدة، عن طريقة جديدة لخفض ارتفاع ضغط الدم كما تفعل بعض الأدوية.
وتوصل أعضاء الفريق، وهم من جامعة كولورادو وجامعة أريزونا وكلية ألما للطب، وكلهم في الولايات المتحدة، إلى أن  "تدريب مقاومة التنفس" (resistance-breathing training) يمكن أن يخفض ضغط الدم على غرار الأدوية و/ أو التمارين. 
نُشرت الدراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي  "Journal of Applied Physiology".
يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، من فقدان البصر إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية. لهذا السبب، يأخذ الأطباء الأمر على محمل الجد. عادة، يطلب من المرضى تعديل نظامهم الغذائي وممارسة المزيد من التمارين. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، توصف لهم الأدوية. 
في هذا البحث الجديد، نظر الباحثون في نوع جديد من العلاج لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع: "تدريب مقاومة التنفس".
"تدريب مقاومة التنفس" يقوم على التنفس داخل وخارج جهاز صغير كل يوم لدقائق عدة. يجبر الجهاز المرضى على استخدام عضلاتهم التنفسية لدفع وسحب الهواء من خلاله، مما يجعلها أقوى. ووجد الباحثون أن هذا يقلل أيضًا من ضغط الدم. استخدم الجهاز لسنوات كوسيلة لمساعدة الرياضيين والمغنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلات الرئة.
في إطار الدراسة، مارست مجموعات من المتطوعين الأصحاء التدريب لبضع دقائق كل يوم لمدة ستة أسابيع. تنفست كل مجموعة باستخدام الجهاز 30 مرة في كل جلسة. ثم قيس ضغط الدم لكل من المتطوعين قبل التدريب وبعده.
وجد الباحثون انخفاضًا مستدامًا بمتوسط ​​9 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءات ضغط الدم). يُعرّف الضغط الطبيعي بأنه 120/80. وصف الباحثون التغيير بأنه مهم، كما رأى بعض المرضى التغيير ذاته مع استعمال الأدوية. وأشاروا أيضًا إلى أنه مشابه للتغييرات في العديد من المرضى الذين يبدأون نظامًا للتمارين الهوائية، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو الجري. 
يقترح الباحثون أن مثل هذا التدريب يمكن أن يستخدمه المرضى من جميع الأعمار غير القادرين على ممارسة الرياضة لخفض ضغط الدم.

 

أخبار ذات صلة
أعراض تشير إلى ارتفاع ضغط الدم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تنفس
ضغط الدم
جهاز تنفس اصطناعي
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©