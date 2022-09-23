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«السر».. بين النبوي وابنه

خالد النبوي وابنه نور
23 سبتمبر 2022 18:56

محمد قناوي (القاهرة) 
يلتقي خالد النبوي وابنه نور سينمائياً للمرة الأولى، من خلال فيلم «السر»، حول رجل أعمال يتعرض للعديد من الأزمات وتنقلب حياتة رأسا على عقب، ويجسده خالد، ويلعب نور دور الابن، تأليف وإخراج محمد السباعي.
النبوي يستعد لمسلسل جديد لم يتم الاستقرارعلى اسمه يشارك من خلاله في السباق الرمضاني 2023، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وكان من المفترض أن يقدم النبوي السيرة الذاتية للإمام الشافعي، ولكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من كتابة العمل حتى الآن.
كما انتهى خالد من تصوير مسلسل يجسد خلاله شخصية تتعرض للخيانة ويحاول الانتقام من زوجته، وتدور أحداثه في 15 حلقة تأليف محمد الحاج وإخراج أمير رمسيس ويشارك فيه عائشة بن أحمد ومراد مكرم وسالي شاهين. 
في حين، انتهى نور النبوي من تصوير مشاهده في فيلم «خمس جولات»، ويتناول الصراع بين الكبار والصغار في إطار إنساني عن مشاكل الشباب في العشرينيات من أعمارهم.

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