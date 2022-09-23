علامات.. معرفتها قد تنقذك من جلطة دموية

أفاد الأطباء والخبراء بأن جلطات الدم يمكن أن تكون قاتلاً صامتاً، وتظهر بعدة طرق، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويمكن أن يساهم التدخين وارتفاع ضغط الدم وبعض الأدوية، في زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، ومعرفة الأعراض المرافقة لها يمكن أن تنقذ حياتنا. وفي هذا السياق، أوضحت الممرضة المسجلة في Mesothelioma Center بالولايات المتحدة شون مارشيسي، أن جلطات الدم غالباً ما تستقر في الساقين وتمنع وصول الأكسجين إلى الأنسجة المحيطة، وفقاً لموقع عكاظ.
مع ذلك، فإن الجلطات السطحية أو الدموية في المناطق الخالية من الأنسجة المصابة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد في بعض الأحيان، وفق ما نقل عنها موقع Eat this Not That.