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«صيفنا فن» يختتم أنشطته في أكاديمية الفجيرة

«صيفنا فن» يختتم أنشطته في أكاديمية الفجيرة
23 سبتمبر 2022 15:13

الفجيرة (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أقامت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حفل اختتام البرنامج الصيفي «صيفنا فن» الذي نظمته الأكاديمية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية في إمارة الفجيرة، وذلك بهدف تطوير المهارات الفنية لجميع المنتسبين في البرنامج.
وتضمنت أنشطة البرنامج الصيفي الذي أقيم في مقر الأكاديمية، تنظيم عدد من الورش في فن الخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، وتعليم أساسيات الرسم، كما خصِّصت ورش لتعلم النحت وتشكيل الفخار، إضافة إلى تنظيم ورش في التمثيل والمسرح.
وفي حفل الختام قدم منتسبو الأكاديمية عدداً من الفقرات الموسيقية على آلتي العود والقانون، كما عرض قسم المسرح عملاً مسرحياً بعنوان «ميدلي مسرح» استعرض تنويعات على بعض المقامات والقصائد الشعرية من خلال التمثيل للمقام الحلوانية لبديع الزمان الهمذاني وقصيدة الكلمة لعبدالرحمن الشرقاوي وقصيدة لا تشكو للشاعر كريم العراقي من إعداد وإخراج محمد مكي.
وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: إن برنامج «صيفنا فن» في نسخته الرابعة قد ساهم في تطوير مهارات المنتسبين له، من خلال تعلمهم مهارات فنية جديدة تحت إشراف مدرسي الأكاديمية، الذين اتبعوا أسلوباً تعليمياً يواكب مناهج التعليم الأكاديمي الفني الدولي، موضحاً أن الأنشطة لهذا العام ركزت على بناء المهارات بإبداع، إضافة إلى تنظيم أنشطة فنية ساهمت في تنمية المهارات لدى المشاركين، وتنشيط جوانبهم الفنية والإبداعية.
وتوجه مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على الدعم الكبير الذي يقدمه للأكاديمية وبرامجها الفنية، كما توجه الحفيتي بالشكر للجهات الداعم لبرنامج «صيفنا فن» وللكادر التعليمي في الأكاديمية في مقريّه بالفجيرة ودبا الفجيرة، مثنياً على جهود تطوير المهارات الفنية للمنتسبين للبرنامج.

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