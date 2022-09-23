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أبوظبي تستضيف عرض «بليبّي»

أبوظبي تستضيف عرض «بليبّي»
23 سبتمبر 2022 14:28

أبوظبي (الاتحاد)
تشهد جزيرة ياس عرض الأطفال الترفيهي «بليبّي الموسيقي» الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى، 18 و19 فبراير 2023، وذلك بالتعاون مع «فلاش للترفيه»، و«راوند رووم لايف».

يقام العرض في «اتحاد أرينا»، وتقدم شخصية «بليبّي» 4 عروض تعليمية مفعمة بالحيوية ومحببة لدى الأطفال، ما يتيح للحضور من مختلف الأعمار قضاء أوقات مليئة بالمرح والتسلية والغناء، وذلك بعدما نال «بليبّي الموسيقي» إعجاب آلاف الأطفال خلال أكثر من 500 عرضٍ في جميع أنحاء أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.
وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لـ «فلاش للترفيه»: تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتلبية تطلعات الجمهور، من خلال سجلها الحافل بتقديم الفعاليات العالمية في الإمارات والمنطقة، ما يجعلها تحرص على تقديم هذا العرض للأطفال، لإثراء المشهد الترفيهي في أبوظبي.
وأضاف: ومن شاشة التلفزيون إلى المسرح، يجسد العرض شخصية «بليبّي» التي ابتكرها ستيفن جون، ليتيح للجمهور فرصة التفاعل والاستمتاع بالموسيقى الجذابة والتعلم أثناء الغناء والرقص، حيث تقدم الشخصية معلومات عن الأعداد والألوان والأحرف، وقد حصدت الشخصية شهرة عالمية مع أكثر من 37 مليون مشترك ومليار مشاهدة شهرياً على «يوتيوب».
وقالت كاتلين هيل، المدير العام للامتياز التجاري «بليبّي»: يتواصل «بليبّي» مع الأطفال في جميع أنحاء العالم بطريقة مميزة، ما يثير إعجابنا ويدفعنا للبحث عن طرق جديدة لتقديم عروضه أمام أكبر شريحة من الجمهور، وتناسب عروض الشخصية الشهيرة جميع المجتمعات والثقافات، ما دفعنا إلى تقديمها في أبوظبي، التي تضم مزيجاً متنوعاً من الجنسيات.
وقال ستيفن شو، المؤسس والرئيس المشارك لـ «راوند رووم لايف»: يسعدنا تقديم عرض الأطفال الترفيهي «بليبّي الموسيقي» في أبوظبي للمرة الأولى. لقد شكّل هذا العرض مصدر سعادة ومرح للكثير من الأطفال والعائلات في الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2020، ونحن سعداء بهذا التعاون مع لتقديم هذا العرض الفريد في العاصمة الإماراتية.

 

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