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الكشف عن سبب عدم إقامة عزاء للفنان الراحل هشام سليم

هشام سليم
23 سبتمبر 2022 09:39

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري والعربي بعد رحيل الفنان هشام سليم الذي وافته المنية، الخميس، عن عمر 64 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ولن يقام سرادق عزاء للفنان الراحل، حيث كشفت الفنانة نهال عنبر، أن الراحل أوصى بعدم إقامة عزاء له، وقالت: "هو موصي إنه ميتعملوش عزاء، وأسرته رافضة تنفيذا لوصيته". وفقاً لموقع "مصراوي".

ونعى عدد من الفنانين المصريين والعرب الفنان الراحل، حيث أعربت الفنانة يسرا عن صدمتها على رحيل هشام سليم، وقالت "أخويا وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم.. ربنا يصبرنا على فراقك جميعا".

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والفنان الراحل من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتلفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

المصدر: وكالات
فنان مصري
هشام سليم
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