العثور على رجل مفقود بعد 17 يوماً من زلزال

عُثر في الصين على رجل كان تائها في الجبال منذ 17 يوماً بعدما تولى معالجة زملائه المصابين خلال زلزال تسبب بسقوط عشرات القتلى، وفقاً لما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الحكومية.

وضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية في 5 سبتمبر الجاري، مسفراً عن مقتل ما لا يقل عن 93 شخصًا وعن تهجير آلاف الأشخاص.

وأفادت الإذاعة الوطنية الصينية بأن أحد القرويين عثر الأربعاء على موظف في محطة واندونغ للطاقة الكهرومائية يُدعى غان يو، واصفاً عملية إنقاذه بأنها "معجزة".

كان الرجل الصيني يعمل مع زميله لو يونغ وبقي الاثنان في الموقع لمعالجة زملائهما المصابين ومنع الفيضانات من خلال إفراغ السد من المياه.

ثم غادر الموظفان في محطة الطاقة المعزولة قبل أن يقطعا مسافة 20 كيلومتراً تقريباً.

لكنّ غان يو، الذي كان يعاني قصر نظر حاداً، فقد نظارته أثناء الزلزال وواجه صعوبة في شق طريقه عبر الجبال، بحسب الإذاعة.

قرر الرجلان أن يبقى غان يو في المكان، بسبب قصر نظره، وأن يذهب زميله لمحاولة العثور على مساعدة.

تمكن عناصر الإنقاذ من العثور على لو يونغ في 8 سبتمبر. لكن عندما وصلوا إلى ملجأ غان يو في 11 سبتمبر، كان قد رحل.

وكان أحد السكان المحليين عائداً في مطلع الأسبوع الجاري إلى قريته بالقرب من محطة الطاقة الكهرومائية، فسمع بعمليات البحث عن الرجل.

ومكّنته معرفته بطبيعة الأرض وتضاريسها من ضم جهوده، أمس الأربعاء، إلى جهود فريق الإنقاذ. بعد ساعتين فقط من المشي، وجد غان يو ممدداً تحت الأشجار.

تم نُقل الرجل جواً إلى المستشفى، حيث تبيّن للأطباء أنه يعاني كسوراً عدة، وفقاً لتلفزيون "سي سي تي في" العام.

وعرضت المحطة مشاهد لغان يو بدا فيها بوضوح هزيلًا ومصدوماً. أخبار ذات صلة زلزال قوي يضرب المكسيك الصين تدعو للتفاوض ووقف إطلاق النار في أوكرانيا

المصدر: آ ف ب