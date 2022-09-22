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ألماس من البلاستيك!

ألماس من البلاستيك!
23 سبتمبر 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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دراسة: أنهر من الألماس في هذه الكواكب

اكتشف علماء ألمان أنه يمكن تحويل البلاستيك إلى قطع صغيرة من الألماس بسرعة فائقة باستخدام الليزر.
وابتكر فريق الأبحاث بجامعة روستوك طريقة لتحويل الأغشية البلاستيكية الرقيقة إلى أحجار كريمة من «الألماس النانوي» الحيوي، وقد يؤدي الاكتشاف إلى زيادة الطلب على الحاويات البلاستيكية التي غالباً ما ينتهي بها المطاف في النفايات، وتكون بالغة الضرر على الكوكب.
وأطلق الباحثون الليزر على ورقة من «البولي إيثيلين تيريفثاليت»، وتم تسخين الرقائق حتى 6000 درجة مئوية، ما أدى إلى حدوث موجة صدمة، وتشكيل الماسات النانوية الصغيرة. ونقل موقع Study Finds عن البروفيسور دومينيك كراوس أنه يمكن تصنيعها بشكل أكثر نظافة في المستقبل.

البلاستيك
الألماس
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