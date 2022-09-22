مهرجان أبوظبي يدعم «الحدث الإنشادي» لمحمود التهامي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتحفيز حوار الثقافات والحفاظ على الموروث والإرث الموسيقي والإنشادي العربي، تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال مهرجان أبوظبي، الحدث الأكبر عالمياً والأهم في تاريخ الإنشاد الديني للشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية، والذي ينظم تحت سفح الأهرامات، ويتم خلاله إطلاق الألبوم الجديد «أنين»، أحد أهم إنجازات التهامي، في سياق مشروعه الرائد بإعادة بعث اللغة العربية الفصحى في موسيقى الشعوب.

قيم إنسانية

وأعربت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان، عن اعتزازها بالدور الكبير الذي تسهم «أبوظبي للثقافة والفنون» من خلاله في الحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الموسيقي والإنشادي العربي عبر دعم الفنانين العرب، وتعزيز الحضور العربي عالمياً، وبناء علاقات الحوار والدبلوماسية الثقافية، من خلال التعاون المشترك مع كبريات المؤسسات والمهرجانات الدولية.

وقالت: إن التعاون المستمر مع الشيخ محمود التهامي والذي يمتد إلى سنوات عبر فعاليات مهرجان أبوظبي وأمسياته الرمضانية، يعكس بوضوح رؤيتنا للاحتفاء بالقيم الإنسانية التي يمثلها هذا الفن الموروث، وما يعكسه من جماليات الإنشاد الروحاني وقيم التعايش والأخوة الإنسانية والسلام، مضيفة: نحن سعداء بدعم الحدث الإنشادي الأكبر عالمياً تحت سفح الأهرامات المصرية الخالدة، والذي سيشهد أيضاً إطلاق الألبوم الجديد والمتميز «أنين» مع ما يبرزه العمل من جماليات اللغة العربية والإنشاد والاحتفاء بموسيقى الشعوب وتراثها الحضاري.

مواكبة الحضارات

وعبّر الشيخ محمود التهامي، عن شكره للجهود المبذولة من «أبوظبي للثقافة والفنون» للاحتفاء بالمبدعين العرب والحفاظ على الإرث الموسيقي والأدبي العربي، عبر العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة وروحية اللغة العربية محلياً وعالمياً.

التهامي، الذي نجح في مزج الإنشاد باللغة العربية الفصحى، ومعاني مفرداتها الراقية، بثقافات موسيقية متعددة مع الحفاظ على الطابع التقليدي والأصالة، خلال حفله، يقدم ألوان الإنشاد بأنواع الموسيقى العربية والعالمية الحديثة والمتطورة، ويظهر مواطن القوة بها، واندماجها بالثقافات الأخرى، مع الحفاظ على جمال المعاني، ومواكبة الحضارات والثقافات، وتذويب الفروقات الثقافية في مساقات وأطر حوار وتناغم ابتكارية.

موسيقى روحية

ينظَّم الحفل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة بيت الإنشاد، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ويبث حياً على قناة الحياة الفضائية، ويجسد قدرة التهامي على ترجمة التطبيق العملي بين التلحين وأداء القصيدة بالعربية الفصحى، ودمجها بالموسيقى الروحية، بأنواع وألوان الموسيقى المختلفة، مثل: الموال والشعبي والتواشيح والسيمفوني والكلاسيكي والأوركسترا والروك والبوب وفن الجاز. ويأتي الحفل في إطار مساعي التهامي للارتقاء بالذائقة الفنية والتعريف بجماليات اللغات الأم، ودور الإنشاد الديني في الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية.

رؤية ثقافية

تعنى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع والإسهام في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانيات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.