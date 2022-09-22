الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

علاج جديد يُحدث تغييراً كبيراً ضد مرض وراثي

دواء "كفتريو"
22 سبتمبر 2022 20:35

رغم عدم القدرة على تأمين الشفاء بشكل نهائي، غيّر علاج جديد ضد "التليف الكيسي" حياة مرضى كثيرين من خلال تقليص آثار المرض.
وقال رئيس جمعية "التغلب على التليف الكيسي" الفرنسية دافيد فيان، الذي كان أول من جرّب هذا العلاج المعروف بـ"كفتريو"، إن آثاره "مذهلة".
يشكّل "كفتريو"، الذي تنتجه شركة "فيرتكس" الأميركية لصناعة الأدوية، جزءاً من فئة مبتكرة من الأدوية ضد هذا المرض ذي الأصل الوراثي، والذي يؤدي إلى تدهور شديد في الجهازين التنفسي والهضمي وكان غالباً ما يتسبب في الماضي بوفيات في صفوف الأطفال والمراهقين.
رُخِّص في أغسطس 2020 بطرح هذا الدواء في السوق في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. أما في الولايات المتحدة، حيث يباع تحت اسم "تريكافتا"، فصدر الترخيص له عام 2019.
ترى الجمعيات المختصة أن هذا الدواء هو بمثابة ثورة تكفل تحويل التليّف الكيسي لدى بعض المرضى إلى مرض مزمن ومستقر.
ويُقدّم هذا العلاج الثلاثي (مزيج من ثلاثة جزيئات) على شكل أقراص مدى الحياة، ويُقلل بوضوح من آثار المرض، ولا سيما حالات الإعاقة الرئوية.

  • دواء
    دواء "كفتريو"

 


يصيب التليف الكيسي نحو 70 ألف شخص في كل أنحاء العالم، مع تفاوت جغرافي في انتشاره إذ إن عدد الحالات قليل جداً في أفريقيا وآسيا.
وقال دافيد فيان (40 عاماً) "قبل أن أبدأ تلقّي +كفتريو+ بقليل، كنت أتلقى العلاج بالأكسجين، في انتظار إجراء عملية زرع رئة لي".
وأضاف "لم أعد أعرف ما إذا كنت أعيش لعلاج نفسي أو إذا كنت أعتني بنفسي لأعيش، إذ كان عدد ساعات الرعاية نحو ست يومياً (العلاج الطبيعي، البخاخات، إلخ)، وكنت أُحقَن بما معدله ثلاثة أسابيع إلى أربعة سنوياً".
وروى "تناولت جرعة أولى من الدواء ذات صباح، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، شعرت بالتأثيرات الأولى". فللمرة الأولى منذ سنوات، تمكّن من الاستحمام بمفرده و"صعود 15 درجة متتالية" والأهم مرافقة ابنته "لشراء الكتب المصورة".
وعندما فحصه طبيبه بعد مدة قصيرة، سمع "الهواء يسري" في رئتيه، وهو ما لم يحصل من قبل.
منذ ذلك الحين، قلل إلى حد كبير من العلاجات الطبيعية والطبية.
لا يعالج دواء "كفتريو" الأعراض بل الأسباب الكامنة وراء المرض عن طريق إصلاح العيوب في بروتين CFTR الناجم عن طفرة جينية.
وفي مارس الفائت، وافقت فرنسا على منح هذا الدواء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً المطابقين لعدد من المعايير الجينية.
لكنّ دافيد فيان ينبّه إلى أنه "ليس علاجاً سحرياً، إذ لا يوجد حتى الآن علاج للتليف الكيسي".
وفضلاً عن ذلك، سيقتصر الدواء على عدد من المرضى إذ إن بعضهم غير مطابقين للمتطلبات الوراثية مما يحد من تأثير العلاج عليهم.

أخبار ذات صلة
علاج يزيد احتمال استعادة الحركة بعد إصابة الحبل الشوكي
"عقار عبقري" لمرض السكري بنتائج مذهلة
المصدر: آ ف ب
علاج
دواء
التليف الرئوي
التليف الكيسي
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©