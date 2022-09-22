«الثقافة والسياحة» تعلن أجندة 2022 - 2023.. 180 يوماً من الترفيه

تامر عبد الحميد (أبوظبي) كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منارة السعديات، اليوم، عن أجندة فعالياتها لموسم شتاء 2022 - 2023، والتي تعكس التجارب الثقافية والترفيهية والعروض الاستثنائية المتنوعة التي توفرها العاصمة، وتمتد على مدار 180 يوماً، وتضم حفلات موسيقية لفنانين إقليميين وعالميين، وأحداثاً رياضية وألعاباً إلكترونية ومهرجانات ثقافية وعروضاً عائلية ومسرحية وأوبرالية.
وجهة سياحية وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: سعداء بإطلاق أجندة «فعاليات أبوظبي» هذا الموسم التي تضم مجموعة فعاليات مشوقة، ونتطلع إلى مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم عبر استضافة العروض الموسيقية الرائعة والفعاليات الرياضية العالمية التي تجذب المشجعين والعائلات من أنحاء العالم.
فعاليات وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: من خلال تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي والدعم المُقدم من الشركاء، تعتزم أبوظبي استضافة مجموعة فعاليات عالمية في جزيرة ياس، تشمل حفلات موسيقية ومهرجانات ثقافية تهدف إلى الارتقاء بتجارب السكان والزوار من مختلف الأعمار. وأضاف: يؤكد تعاوننا مع الجهات المعنية التزامنا بتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه، كما نواصل مساعينا الرامية إلى استقطاب الضيوف من أنحاء العالم إلى أبوظبي، والتعاون مع فنانين عالميين وتنظيم فعاليات شهيرة، ما يتيح لنا توفير تجارب غامرة تعزز من مكانة العاصمة كوجهة سياحية عالمية.
وقال جون ليكريش الرئيس التنفيذي لـ «فلاش للترفيه»: تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتلبية تطلعات الجمهور من خلال سجلها الحافل بتقديم العروض والفعاليات العالمية في الإمارات والمنطقة، في إطار خطة الشركة لتنويع عروضها وإثراء المشهد الترفيهي في المنطقة. وعن إطلاق «مهرجان اللاسلكي» للمرة الأولى في أبوظبي 4 مارس عام 2023، قال جيمس كريفن، رئيس «لايف نيشن» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: يعيش على أرض الإمارات ما يزيد على 200 جنسية، ومن المهم أن نتتبع باستمرار تغير الأذواق الموسيقية التي تعكس هذا التنوع السكاني، وسيكون المهرجان حدثاً كبيراً لعشاق الموسيقى في المنطقة، إذ يقدم مجموعة من أكبر نجوم الـ «هيب هوب» العالميين، ويوفر منصة للفنانين المحليين لعرض إبداعاتهم.
حفلات فنية ويحيي المغني العالمي ستينج حفلاً خاصاً ضمن جولة «ماي سونجز العالمية» في «اتحاد أرينا» بجزيرة ياس في 27 يناير المقبل. ويعود أندريا بوتشيلي إلى الغناء في الإمارات، لإحياء ليلة مفعمة بالموسيقى الكلاسيكية الساحرة في «اتحاد بارك» في 24 نوفمبر المقبل. ويحيي الموسيقار العالمي إيه آر رحمان الحائز جائزة أوسكار مرتين أول أمسياته الحية في «الاتحاد أرينا» في 29 أكتوبر المقبل. وتحيي فرقة البوب الأيرلندية الشهيرة «ويست لايف» حفلاً غنائياً في «اتحاد أرينا» في 29 سبتمبر.
ومن 14 أكتوبر حتى 21 ديسمبر المقبل، يحيي مجموعة من نجوم الغناء ومنسقو الأغاني في العالم العربي سلسلة حفلات، وتضم قائمة الفنانين: نانسي عجرم وجورج وسوف وملحم زين ومحمد خيري ووائل كفوري وأحمد سعد، ومنسق الأغاني أصيل.
أجندة يشهد مسرح «اتحاد أرينا» عروضاً عائلية، بينها: «ذا لايون كينج» لمدة شهر من 16 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، و«ديزني على الجليد» بين 12 و16 أكتوبر. يجمع المهرجان العالمي الشهير «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» في مارس 2023، عشاق السينما والتلفزيون والكوميديا في الإمارات لتقديم مجموعة من عروض الفنون الترفيهية العصرية وأكثرها شعبية بالمنطقة.
يقدم «اللوفر أبوظبي» سلسلة حفلات موسيقية احتفالاً بالذكرى الخامسة لتأسيسه، ويقدم المطرب ماجد المهندس حفلاً غنائياً في 11 نوفمبر، فيما يقدم الموسيقار عمر خيرت حفلاً موسيقياً في 13 نوفمبر. تعود إلى أبوظبي في 11 و 12 فبراير 2023 جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA للاحتفاء بالإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية من خلال حفل تقديم الجوائز والعروض الموسيقية والترفيهية الحية بمشاركة نجوم بوليوود في «اتحاد أرينا».
مهرجان «أم الإمارات» سيعود الحدث العائلي الأبرز مهرجان «أم الإمارات» في الفترة من 9 حتى 18 ديسمبر، بجدول حافل بالعروض والأنشطة الترفيهية العائلية المرحة والتجارب الثقافية والحفلات الموسيقية. ويضم مناطق مخصصة للأنشطة والعروض الترفيهية الحية.