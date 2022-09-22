الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بالصور.. كيف تحتفي دبي باليوم الوطني السعودي؟

دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي
22 سبتمبر 2022 17:02

أبوظبي (الاتحاد) 
تنطلق غداً الجمعة 23 سبتمبر في دبي وعلى مدار4 أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، والتي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة، وتؤكد على العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وبإمكان السكان والزوار الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي من خلال حضور عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات الترفيهية، وكذلك الاستفادة من عروض التسوق وباقات الإقامة الفندقية المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة على قلوبنا جميعاً من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والحفلات والعروض والأنشطة المتنوعة، حيث تنتشر المظاهر الاحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي، بالإضافة إلى قيام شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة للأشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة.

ومن المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم المملكة العربية السعودية، بما فيها «برج العرب»، و«عين دبي»، و«برواز دبي»، ومتحف المستقبل الذي يضيء باللون الأخضر في 23 سبتمبر عند الساعة 7:00 مساءً. كما ستضاء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في «ذا بييتش» و«بلوواترز» عند الساعة 8:30 مساءً.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي مميز في الـ 24 من سبتمبر بمشاركة نخبة من نجوم الفن. حيث تحيي الحفل أصالة نصري، وفؤاد عبد الواحد، وأصيل هميم. فيما سيقام الحفل في «كوكاكولا أرينا» عند الساعة 9:00 مساءً، وستفتح الأبواب في تمام الساعة 8:15 مساءً.

ويمكن للعائلات السعودية الاستفادة من التخفيضات المقدمة بهذه المناسبة في عدد من مناطق الجذب السياحي ومن ضمنها دبي دولفيناريوم التي تقدم تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر مقاعد كبار الزوار، كما يمكن التوجه إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، أضخم متنزه ترفيهي في الشرق الأوسط، والاستفادة من عروض الدخول المجانية للصغار مع الكبار إلى موشنجيت وبوليوود باركس. 

أما عشاق الرياضة فيُمكنهم المشاركة في سباق اليوم الوطني السعودي للجري يوم 23 سبتمبر، بينما يمكن للعائلات أن تتوجه إلى أفينتورا، للقيام بالعديد من المغامرات والأنشطة الرياضة المتنوعة. 

ويقدم «دبي فستيفال سيتي مول» عرض النافورة «تخيل» الرائع، ليختتم اليوم المميز فعالياته عندما تضيء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في «ذا بييتش» و«بلوواترز».

أخبار ذات صلة
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
دبي
احتفالات
اليوم الوطني السعودي
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©