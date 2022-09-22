بالصور.. كيف تحتفي دبي باليوم الوطني السعودي؟

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق غداً الجمعة 23 سبتمبر في دبي وعلى مدار4 أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، والتي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة، وتؤكد على العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.
وبإمكان السكان والزوار الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي من خلال حضور عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات الترفيهية، وكذلك الاستفادة من عروض التسوق وباقات الإقامة الفندقية المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة على قلوبنا جميعاً من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والحفلات والعروض والأنشطة المتنوعة، حيث تنتشر المظاهر الاحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي، بالإضافة إلى قيام شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة للأشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة.
ومن المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم المملكة العربية السعودية، بما فيها «برج العرب»، و«عين دبي»، و«برواز دبي»، ومتحف المستقبل الذي يضيء باللون الأخضر في 23 سبتمبر عند الساعة 7:00 مساءً. كما ستضاء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في «ذا بييتش» و«بلوواترز» عند الساعة 8:30 مساءً.
وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي مميز في الـ 24 من سبتمبر بمشاركة نخبة من نجوم الفن. حيث تحيي الحفل أصالة نصري، وفؤاد عبد الواحد، وأصيل هميم. فيما سيقام الحفل في «كوكاكولا أرينا» عند الساعة 9:00 مساءً، وستفتح الأبواب في تمام الساعة 8:15 مساءً.
ويمكن للعائلات السعودية الاستفادة من التخفيضات المقدمة بهذه المناسبة في عدد من مناطق الجذب السياحي ومن ضمنها دبي دولفيناريوم التي تقدم تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر مقاعد كبار الزوار، كما يمكن التوجه إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، أضخم متنزه ترفيهي في الشرق الأوسط، والاستفادة من عروض الدخول المجانية للصغار مع الكبار إلى موشنجيت وبوليوود باركس.
أما عشاق الرياضة فيُمكنهم المشاركة في سباق اليوم الوطني السعودي للجري يوم 23 سبتمبر، بينما يمكن للعائلات أن تتوجه إلى أفينتورا، للقيام بالعديد من المغامرات والأنشطة الرياضة المتنوعة.
ويقدم «دبي فستيفال سيتي مول» عرض النافورة «تخيل» الرائع، ليختتم اليوم المميز فعالياته عندما تضيء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في «ذا بييتش» و«بلوواترز».