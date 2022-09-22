جيمس بوند الجديد.. عنصر مخلص في خدمة الملك بدلاً من الملكة
دانييل كريغ الذي جسد دور جيمس بوند
22 سبتمبر 2022 15:57
سيكون العميل السري 007 في الجزء المقبل من سلسلة أفلام جيمس بوند في خدمة "الملك والوطن" لا الملكة كما درجت العادة، على ما أفاد منتجو العمل الجديد الذين لم يبدأوا المفاوضات مع "أمازون" في شأنه ولم يُعرَف بعد اسم الممثل الذي سيتولى بطولته.
وقالت باربرا بروكولي التي تتولى منذ زمن طويل إنتاج مغامرات الجاسوس الشهير "بدأنا للتو علاقتنا مع أمازون" التي اشترت حقوق السلسلة من استوديوهات "إم جي إم".
وأَضافت في حديث لوكالة فرانس برس "لم نبدأ بعد مناقشة الفيلم المقبل".
وأقيم الأربعاء احتفال تكريم لبروكولي ولأخيها غير الشقيق مايكل ويلسون لمساهمتهما في هوليوود، حفرا خلاله آثار أيديهما في الأسمنت أمام دار "تشاينيز ثياتر" للسينما.
وكان هذا التكريم مناسبة لطرح التكهنات مجدداً في شأن اسم الممثل الذي سيجسّد شخصية العميل الشهير خلفاً للبريطاني دانييل كريغ الذي تولى الدور للمرة الأخيرة عام 2021 في نو تايم تو داي"، أحدث أجزاء السلسلة.
وأضافت بروكولي التي تابعت مسيرة والدها ألبرت "كوبي" بروكولي، وهو المنتج الذي بدأ في اقتباس روايات إيان فليمينغ سينمائياً قبل 60 عاماً "لن نكتفي بما حققناه من أمجاد وبالحفاظ على الصيغة نفسها".
وتبدو كل الاحتمالات مفتوحة في شأن شخصية جيمس بوند في الجزء المقبل.
وأججت المنتجة التشويق من خلال قولها إن ثمة "عناصر ثابتة" في السلسلة التجسسية، من بينها أن الشخصية الرئيسية فيها جيمس بوند "غير قابل للفساد، هو في خدمة الملكة ومن اليوم فصاعداً في خدمة الملك والوطن".
وأوضحت أن "جيمس بوند شخصية لا تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة، بل ما يهمه هو أن يحاول جعل العالم أكثر أماناً"، مضيفة "أعتقد أن هذا أمر لن نغيره".
وقالت "نحب (نحن الورثة) تجربة بعض الأمور التي تنجح أحياناً ولا تنجح أحياناً أخرى، لكنها تجعلنا مبتكرين". وتمكنت شركة Eon التي تملكها عائلة بروكولي من الاحتفاظ بجزء كبير من القرار في شأن مغامرات العميل السري الذي بلغت أفلامه حتى الآن خمسة وعشرين.
وتتولى باربرا بروكولي مع مايكل ويلسون إدارة السلسلة منذ فيلم "غولدن آي" عام 1995 ، قبل عام من وفاة والدهما.