«فن» تطلق «أجوان».. أول مسلسل عربي «خيال علمي»

الشارقة (الاتحاد)

في منجز فني جديد يضاف إلى مشاريع الشارقة الثقافية السبّاقة، احتفت مؤسسة «فن» بالشراكة مع «باراجون إنترتينمينت» بإطلاق «أجوان»، أول مسلسل خيال علمي عربي بالرسوم المتحركة، خلال حفل خاص أقيم في «أكاديمية الشارقة للفلك وعلوم الفضاء والتكنولوجيا»، بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن»، والكاتبة الإماراتية نورة النومان، مؤلفة رواية «أجوان»، التي استندت إليها أحداث المسلسل.

المسلسل يعرض للجمهور على منصة «شاهد» الرقمية، وتؤدي أصواته نخبة من الفنانين العرب، منهم: يسرا وباسل خياط ورشا رزق، وإخراج عرفة المغيرية ونور الشيخ الأرض، ويرسخ العمل الكرتوني المقتبس من رواية «أجوان»، الحائزة جائزة «اتصالات لكتاب الطفل 2013»، دور مسلسلات «الأنيميشن» في تعزيز الأخلاق وقيم العدالة والتعاطف، كما يركِّز على مكامن القوة التي تمتلكها المرأة، وقدرتها على مواجهة الصعوبات، في قالب درامي مشوق يستخدم أعلى وأحدث ما توصلت إليه تقنيات الرسوم المتحركة.

قصة أجوان

يروي المسلسل قصة «أجوان»، فتاة بعمر الـ19 عاماً، تعرض كوكبها للتدمير وخسرت عائلتها وأصدقاءها، وأصبحت لاجئة تمر بأوضاع سيئة بعد تعرض ابنها للاختطاف، ما يعزز في نفسها التحدي لمواجهة الصعوبات، والتصدي لمجموعة من الأحداث الغامضة التي تتعرض لها كواكب أخرى من مجموعات مسلحة لا تعرف غاياتها، ومع ذلك تزداد «أجوان» صموداً وتحدياً للبحث عن طفلها والخروج من المعاناة التي تعرضت لها في عمق الفضاء.

شريك فعال

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي: فخورون اليوم بهذا المنجز العربي الذي يجسد رسالة إمارة الشارقة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تعزيز الوعي بقوة الفن والإبداع في بناء المجتمعات، وفتح الأفق أمام الأجيال الجديدة لتكون شريكاً مساهماً وفاعلاً في تحقيق تطلعات بلدانها.

وأضافت: ينسجم إنتاج مسلسل بهذا الحجم مع رؤية مؤسسة «فن» الرامية إلى دعم الفن الهادف، والاستثمار بالطاقات الإبداعية المحلية والعربية القادرة على تحقيق نقلات نوعية في مسيرة صناعة السينما والدراما العربية، إذ يسجل المسلسل تاريخ منجز كبير للثقافة العربية، ويفتح أمام روادها وصنّاعها المجال لتقديم أعمال جديدة ونوعية ذات أثر ملموس على الأفراد والمجتمعات.

حب العلوم

وقالت الكاتبة الإماراتية نورة النومان: ترسل رواية «أجوان» رسالة عامة بأن للأدب وظيفة واحدة، وهي أن يجعل البشر بحالة أفضل، وأن يتحلوا بالتراحم والتعاون لإعمار الأرض.

وأضافت: كتبتُ «أجوان» لليافعين، إدراكاً مني لأهمية هذه الفئة التي ينبغي استهدافها بروايات أدب الخيال العلمي، فهي تشجع الصغار على حب العلوم، وتغرس فيهم التفكير بالمستقبل من أجل أن يصبحوا من خلال ذلك علماء يصنعون عالماً يعمر الأرض ويخدم البشرية.