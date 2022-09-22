صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
22 سبتمبر 2022 13:20
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء أنها اختبرت بنجاح عملية تزويد صاروخها الجديد بالوقود، بعد أن تسببت مشكلات فنية قبل أسابيع بفشل محاولتين لإطلاق المركبة العملاقة باتجاه القمر. وقالت مديرة إطلاق برنامج "أرتيميس 1" الأميركي للعودة إلى القمر تشارلي بلاكويل تومسون إن "كل الأهداف التي وضعناها تمكنا من تحقيقها اليوم". وتأمل المهمة غير المأهولة في اختبار صاروخ "اس ال اس" الجديد المكون من 30 طبقة، بالإضافة إلى كبسولة "أوريون" غير المأهولة على رأسها، استعداداً لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلاً. وفشلت آخر محاولة لإطلاق أقوى صاروخ تابع لناسا حتى الآن، في أوائل سبتمبر بسبب تسرب وقود مبرد - هيدروجين سائل وأكسجين - كان يتم ضخه في خزانات الصاروخ. وأجريت إصلاحات للصاروخ، شملت الأربعاء اختبار ملء تلك الخزانات مرة أخرى. ورغم اكتشاف تسرب صغير للهيدروجين أثناء الاختبار، تمكن مهندسو ناسا من السيطرة عليه. وقالت وكالة الفضاء الأميركية الأسبوع الماضي إنها باتت ترمي إلى إطلاق الصاروخ في 27 سبتمبر، مع تعيين الثاني من أكتوبر كتاريخ احتياطي. وأضافت ناسا "ستقوّم الفرق البيانات من الاختبار، إلى جانب الطقس وعوامل أخرى، قبل تأكيد الاستعداد للمضي قدماً في فرصة الإطلاق التالية".