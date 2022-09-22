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ما هي أفضل الطرق لحل الخلافات العائلية؟

ما هي أفضل الطرق لحل الخلافات العائلية؟
22 سبتمبر 2022 10:38

أبوظبي (الاتحاد)
لا تخلو العائلات من بعض النزاعات بين أفرادها سواء بين الزوجين أو بين الأبناء والآباء أو حتى بين الأبناء.
ونشر موقع All Pro Dad الأميركي المتخصص بشؤون الأسرة والتربية بعض أسوأ الطرق للتعامل مع هذه الخلافات والتي يجب تجنبها لحياة صحية.

- تجنب المشكلة
عندما يحدث خلاف بين شخصين، لا يفيد الانتظار لمعالجته بل السعي لحله فور نشأته لاستعادة العلاقة الطبيعية مرة أخرى، كما أن الخلاف فرصة لمواجهة المواقف والسلوكيات غير الصحيحة. أما إذا تركت الصراع يتفاقم وينمو فسوف تأتي المشكلة نفسها في مواقف مستقبلية.

- عدم الاعتراف
التظاهر بأن المشكلة غير موجودة من أسوأ الطرق لحل النزاعات، وتصيب المقربين بحالة غضب كبيرة لأن هذا التظاهر يؤدي في وقت لاحق إلى توتر العلاقات مع الآخرين.
ويجب الاعتراف بالمشكلة والرغبة في حلها والسعي لاتخاذ قرار بشأنها حتى يشعر الجميع بالرعاية والاهتمام وحتى لا تتراكم الأمور فتصل إلى نقطة يصعب حلها.

- معاقبة الآخر
عندما يكون أحد أفراد الأسرة مخطئاً أثناء الخلاف، قد يلجأ البعض إلى استخدام أسلوب العقاب، وهو ليس الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأمور ولا حتى المعاملة الصامتة أو الصراخ أو المغادرة.
ويجب التعرف على الطرق التي تمكنك من التواصل بشكل أفضل مع الآخرين، مع تعلم كيف تكون مستمعاً جيداً، لأنحل النزاعات يحتاج إلى الممارسة والخبرة، ويستحق العناء.

 

الخلافات الأسرية
العائلة
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