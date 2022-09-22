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4 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية

4 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية
22 سبتمبر 2022 10:14

ترجمة: عزة يوسف
قد لا تكون المشكلات النفسية ظاهرة وواضحة لدى الجميع، بالرغم من أنها تمثل عائقاً وتؤثراً على الذين يعانون منها في مختلف مجالات الحياة، ويؤدي إهمال علاجها إلى عواقب وخيمة. ويقدم موقع Psych Central الأميركي، بعض الممارسات لتعزيز الصحة النفسية.

1 - الصحبة الطيبة:
يتمتع الأشخاص الذين لديهم أفراد من الأسرة أو الأصدقاء الداعمين لهم، بصحة جسدية ونفسية أفضل بشكل عام من أولئك الذين يفتقرون إلى نظام الدعم.
وإذا كنت تفتقد هذا الجانب، حاول أن تشارك في أنشطة اجتماعية يمكنك خلالها الالتقاء بأشخاص جدد مثل التطوع أو ممارسة الهوايات.

2 ـ تقدير الذات:
عامل نفسك بلطف واحترم النعم التي تمتلكها وتجنب النقد الذاتي، خذ بعض الوقت لممارسة الأشياء التي تستمتع بها وتحلى بالثقة في أنك ستفعل أفضل ما يمكنك.

3 ـ أهداف واقعية:
قرر ما هي أكثر الأشياء التي تهمك في الحياة سواء كانت على المستوى الأكاديمي أو المهني أو الاجتماعي، ودوّن الأهداف كتابة بجانب الخطوات التي تحتاج لتحقيقها، وركز على الأهداف التي يمكنك الوصول إليها على أرض الواقع واستمتع بإحساس الإنجاز بعد إكمالها.

4 ـ الموارد المتاحة:
يوجد العديد من موارد الصحة الذهنية على الإنترنت أو في محيطك المجتمعي، ويقدم معظم أصحاب العمل برنامج مساعدة للموظفين واستشارات أو علاجاً مجانياً أو منخفض التكلفة، إلى جانب عدد كبير من الموارد الأخرى بالكليات والجامعات.

 

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