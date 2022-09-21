أميركي وروسيّان إلى محطة الفضاء

بايكونور (أ ف ب)

انطلق ثلاثة رواد فضاء، أميركي وروسيان، إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تشكل تعاوناً نادراً في خضم التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وسافر الأميركي فرانك روبيو من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وسيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إلى المحطة على متن صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان. وروبيو هو أول رائد فضاء أميركي يتوجه إلى المحطة عبر صاروخ روسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المقرر أن تسافر الرائدة الروسية آنا كيكينا إلى المحطة مطلع أكتوبر المقبل بمركبة تابعة لشركة «سبايس إكس» الأميركية.