الخميس 22 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أميركي وروسيّان إلى محطة الفضاء

أميركي وروسيّان إلى محطة الفضاء
22 سبتمبر 2022 01:07

بايكونور (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك
وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون مجدداً دعمهم لأوكرانيا

انطلق ثلاثة رواد فضاء، أميركي وروسيان، إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تشكل تعاوناً نادراً في خضم التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وسافر الأميركي فرانك روبيو من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وسيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إلى المحطة على متن صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان. وروبيو هو أول رائد فضاء أميركي يتوجه إلى المحطة عبر صاروخ روسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المقرر أن تسافر الرائدة الروسية آنا كيكينا إلى المحطة مطلع أكتوبر المقبل بمركبة تابعة لشركة «سبايس إكس» الأميركية.

محطة الفضاء الدولية
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً
الاقتصادي
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً
اليوم 13:47
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عربي ودولي
ماكرون: الهدف هو التفاوض على تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا
اليوم 13:35
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
الرياضي
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
اليوم 13:30
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
دنيا
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
اليوم 13:20
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©