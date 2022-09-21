القراءة.. أفضل وسيلة للنوم

ترجمة: عزة يوسف

أكدت الأبحاث الحديثة، أن القراءة طريقة رائعة لتحسين نوعية النوم، غير أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل إضافتها إلى روتينك، ذكرها موقع Express البريطاني، ومنها:

الأجهزة الإلكترونية:

تساعدك القراءة من جهاز إلكتروني على تحسين نومك أكثر من شاشة عادية، الأمر الذي يقلل من الإضاءة الزرقاء المزعجة. ويقول الخبراء إن القراءة قبل النوم تساعد في تجهيز عقلك وجسمك للنوم من خلال الاسترخاء، حيث إن العقول اليقظة والنشيطة طوال اليوم يمكن أن تقضي ليلة بلا راحة أو تجد مشاكل في النوم بسبب القلق.

وضعية جلوس مريحة:

تُعد الوضعية المريحة أثناء الجلوس من أهم الأمور لتعزيز الشعور بالراحة بشكل عام، ولكن تأكد من اتخاذ وضعية جيدة عند الجلوس للقراءة قبل النوم، للسماح لنفسك بجلب الاسترخاء.

غرفة هادئة:

احرص على أن تكون غرفة نومك باعثة على الهدوء، ولا تركز بشكل مفرط على استعداداتك للنوم حتى لا تبقيك تجهيزاتك في الساعات التي تسبق النوم يقظاً وقلقاً، حتى لا تتأثر جودة نومك سلباً.