عمر الشريف «لورانس العرب»

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد المخرج أحمد عمر لتصوير فيلم وثائقي عن الممثل المصري العالمي عمر الشريف، بعنوان «عمر.. لورانس العرب»، تأليف محمد دنيا. وقال أحمد عمر، إن الفيلم بنكهة سينمائية، ويشارك فيه نجوم عالميون تعاونوا مع الشريف في أعماله أو اقتربوا منه، ومنهم أنطونيو بانديراس والمخرج الأميركي مارتن سكورسيزي وسيد بدرية، ومخرجون وممثلون مصريون، بينهم يسرا وميرفت أمين ولبلبة وهاني لاشين وطارق التلمساني ورامي إمام. ويستعرض العمل مشوار عمر الشريف من مصر إلى هوليوود، والتحديات التي واجهته، والمواقف الإنسانية في حياته، وأهم الأفلام التي قام ببطولتها، والنجوم العالميين الذين شاركوا معه، في أعمال، مثل «لورانس العرب»، «دكتور زيفاجو»، «ليلة مقتل الجنرالات»، «سقوط الإمبراطورية الرومانية»، «الرولز رويس الصفراء»، «الأم»، و«سري للغاية». عمر الشريف المولود في 10 أبريل 1932 عرض عليه المخرج يوسف شاهين بطولة فيلم «صراع في الوادي» أمام فاتن حمامة عام 1954، وتصاعدت نجوميته بعدما حقق الفيلم نجاحاً كبيراً، وشارك بين عامي 1954 و1962 في أكثر من 20 فيلماً، منها «صراع في الميناء» و«لا أنام» و«سيدة القصر».

وعام 1962 دخل العالمية، حين اختياره المخرج الإنجليزي ديفيد لين لدور في فيلمه «لورانس العرب»، ورشح عنه لجائزة «الأوسكار» كأفضل ممثل مساعد، وفاز عن الدور بجائزة «الكرة الذهبية»، وتوالت بعدها أدواره العالمية، التي تنوعت بين الحربية والدرامية والكوميدية، وتوفي في 10 يوليو 2015.