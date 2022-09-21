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كوستنر شاب في السبعين!

كوستنر شاب في السبعين!
22 سبتمبر 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 

يزداد تألق الممثل والمخرج والمنتج الأميركي كيفن كوستنر، ليبدو كأنه أصغر سناً بالرغم من تقدمه في السن ووصوله لعمر الـ 67 عاماً، وهو أحد المشاهير المحبوبين، حيث قام بالعديد من أدوار البطولة وكان متألقاً في كل عمل فني يشارك به. 
وكشف موقع Eat this الأميركي لنصائح التغذية، أن وراء ذلك المظهر الرشيق والصحة الجيدة لكوستنر، التزامه ببعض العادات منها:

الإيجابية: 
كيفين من المشاهير الذين لديهم اهتمامات إيجابية، فبالرغم من انشغاله بأعماله الفنية يحرص على تكريس بعض الوقت للعائلة ويضعها على رأس أولوياته، بالإضافة إلى نشاطاته الخيرية المتنوعة للحفاظ على الكوكب.

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الموسيقى: 
إضافة لكونه ممثلاً مشهوراً، هو أيضاً موسيقي محبوب، حيث قام بجولة مع فرقة لموسيقى الروك.

النشاط: 
كشف كوستنر حبه لركوب الخيل والركض وسعيه الدائم للحفاظ على نمط حياة صحي، حيث أكد أن ممارسة الأنشطة المفضلة والمحببة تحسن المزاج وتزيد شغفه بالحياة، وهذا ينعكس إيجاباً على الصحة والمظهر.

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