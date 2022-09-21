جوش التمان.. ماذا قال عن «مليون دولار ليستنغ: الإمارات»؟

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد جوش التمان، نجم برنامج تلفزيون الواقع «مليون دولار ليستنغ: لوس أنجلوس»، بالنسخة الإماراتية القادمة من هذا البرنامج الحائز على جوائز إيمي، والذي من المقرر عرضه في الإمارات عام 2023.وجاء ذلك خلال زيارته لأبوظبي هذا الأسبوع ضمن مشاركته في فعالية «الدار إكسبرتس»، الأكاديمية التدريبية المتخصصة في تعزيز دور وسطاء العقارات وصقل مهاراتهم في أبوظبي.

وقال جوش التمان في فعالية «الدار إكسبرتس»: لا توجد وجهة أفضل من الإمارات لتصوير وإنتاج أول نسخة دولية من برنامج تلفزيون الواقع «مليون دولار ليستنغ»، فهي بلد تزخر بمشهد عقاري فاخر ويدعمه نمط حياة عصري ساحر، وإنني على ثقة كبيرة بأنها ستكون حافزاً لنا للقيام بالمزيد من هذه البرامج في لوس أنجلوس.

وأضاف: في الواقع، كان برنامج «مليون دولار ليستنغ» بمثابة منحى بارز في حياتي، وقد ساعدني في صقل مهاراتي كوسيط عقاري ومتحدث تحفيزي، وهو بلا شك يُعد منصّة رائعة لإلقاء الضوء على التطورات العقارية المذهلة والطفرات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات، كما سيرصد التنوع الثقافي والمجتمعي تحت سماء هذا البلد، وآمل أن أواصل مسيرتي في تلفزيون الواقع عالمياً والظهور بدور شرفي في برنامج «مليون دولار ليستنغ: الإمارات».

وكانت «إيمج نيشن أبوظبي» قد أعلنت حصولها على حقوق إنتاج برنامج «مليون دولار ليستنغ: الإمارات» بالشراكة مع الشركة العقارية الرائدة «الدار»، والذي سيرصد مجموعة من العقارات الفاخرة في أكثر الوجهات المرغوبة في أبوظبي، ومن المقرر أن تعرض حلقات البرنامج حصرياً عبر منصّة «ستارزبلاي».