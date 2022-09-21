«تحدّي التصوير» يحوِّل أبوظبي إلى معرض فني

هنأ المعهد الفرنسي في دولة الإمارات - القسم الثقافي في السفارة الفرنسية، ومطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل 4 مطارات في أبوظبي، وشركتى «ووركس برينت»، و«جي سي ديكو»، المتسابقين الـ 6 الفائزين في مسابقة تحدّي التصوير الفني «آرتبورتشالانج» لعام 2022 في مطار أبوظبي الدولي.تمّ إطلاق هذه المسابقة التي كان موضوعها الموسيقى، احتفاءً بالحركة الثقافية الثرية في إمارة أبوظبي، باعتبارها واحدة من المدن المبدعة في مجال الموسيقى كما أعلنت منظمة اليونسكو في نوفمبر 2021.
ودعت مسابقة «تحدّي التصوير الفني» الجمهور إلى توثيق لحظة موسيقية عن طريق التقاط صورة لها، مُتيحة لـ 6 مصورين موهوبين في الإمارات فرصة عرض أفضل أعمالهم الفوتوغرافية على 64 لوحة دعائية خارجية، وتحويل العاصمة ومطار أبوظبي الدولي إلى صالة عرض مفتوحة اعتباراً من 15 سبتمبر 2022. وحرص الشركاء الـ 4، من خلال هذه المسابقة السنوية، على فتح باب الممارسات الثقافية أمام كافة أفراد المجتمع، لتعزيز تفاعل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من فئة المصورين البالغين وفئة أقل من 15 سنة، وتشجيع مشاركتهم في هذه الفعالية الثقافية التي تتيح أمامهم فرصة عرض إبداعاتهم.
وساهم موضوع المسابقة المختار لهذا العام، وهو الموسيقى، في تسليط الضوء على الممارسات والتقاليد الموسيقية المختلفة حول العالم، كما ساعدت الصور التي اختارتها لجنة التحكيم في إبراز قوة الموسيقى التي توحّد العالم كله.وهنأ سعادة كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات الفائزين، قائلاً: الموسيقى مجال مهم للتعاون الذي أتمنى أن يتعمق بين البلدين الصديقين.
وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: يسرنا أن نرى هذا العام ما أظهره الفائزون من شغف حقيقي بمجال الموسيقى من خلال التصوير الفوتوغرافي والأعمال الرائعة التي تستحق أن تعرض في الأماكن العامة في أبوظبي التي تندمج فيها الفنون والثقافة والموسيقى لتقديم تجربة ممتعة وملهمة للجميع.
وصرح مارتان صباغ، المدير العام لشركة «جي سي ديكو الشرق الأوسط وأفريقيا» بالقول: نهنئ الفائزين على ما قدموه للاحتفاء بالموسيقى من خلال صور فوتوغرافية جميلة وملهمة. لقد ساعد المشاركون في تحويل شوارع أبوظبي ومطار أبوظبي الدولي إلى معرض فني مفتوح، سلطوا من خلاله الضوء على دور أبوظبي باعتبارها «مدينة الموسيقى» العالمية. ساهم التحدي في إضافة عنصر الإبداع لوسائل الدعاية لدينا، ما ساعد في أن تتحول مساحات الدعاية في الأماكن الخارجية التقليدية إلى «بوابة الفن»، وهي قيمة أساسية في صميم فلسفة شركة «جي سي ديكو». وتحدث جاد خوري، رئيس مجلس إدارة شركة «برينت ووركس» قائلاً: تهانينا للفائزين في مسابقة تحدّي التصوير الفني «آرتبورت تشالنج» 2022.
يُعدّ إبراز روح الموسيقى وتحويلها إلى أعمال فنية مصورة تحدياً كبيراً، وقد نجح الفائزون في ذلك ببراعة. سعدنا للغاية بهذه المساهمة البسيطة لإنجاح مثل هذا الحدث الثقافي ونتطلع قدماً إلى التعاون مع الشركاء في إطلاق مبادرات مماثلة في المستقبل. وضمت لجنة التحكيم سعادة كزافييه شاتيل سفير جمهورية فرنسا في الإمارات، ومارتان صباغ مدير عام شركة جي سي ديكو في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاد خوري مدير عام شركة «برينت ووركس»، ومصورين وصناع موسيقى بارزين، بمنْ فيهم: خورخي بينتو المستشار الاستراتيجي لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وغيل هيدينغ المدير التنفيذي لـ «بيركلي أبوظبي»، وأنيتا بوشارد سيرا المصورة الصحفية وراوية القصص المرئية.