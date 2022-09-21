«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بـ 80 عاماً على «تويتي»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الاحتفالات العالمية بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لشخصية «تويتي» التي تعد من أشهر شخصيات «وارنر براذرز» في العالم، استقبلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الرسام «كيم أودريش سي باروما» الذي جسد أجمل تصاميم الفنان راؤول أورياس في لوحة فنية جدارية مميزة تحتفي بشخصية تويتي المحبوبة في مدخل المدينة الترفيهية.

وتجسد اللوحة مزيجاً من البهجة والحماس والأحداث التي تميزت بها شخصية «تويتي» الشهيرة على مدار الـ80 عاماً الماضية.

وحظي ضيوف المدينة من الأصدقاء والعائلات بفرصة مشاهدة الفنان وهو يبدع في هذا العمل الفني الذي ينضم إلى 80 عملاً فنياً لشخصية «تويتي» على مستوى العالم.