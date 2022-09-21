«قصر الإمارات» يستضيف ألمع الطهاة

يقدّم فندق قصر الإمارات هذا الخريف مستويات جديدة من تجارب الطهي بالشراكة مع طاهين بارزين حائزين جوائز مرموقة. ينضمّ ريكاردو غاسباري إلى أنطونيو جويدا في مطعم «تاليا» وينضمّ رئيس الطهاة فيجاي ساهي الحائز جوائز مرموقة إلى الشيف الهندي الشهير هيمانت أوبيروي في مطعم «مرطبان» لـ 3 أيام من الاحتفالات المذاقية التي تحتفي ببعض النكهات العالمية الأكثر تميّزاً من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2022.
يقدّم مطعم «تاليا» المتخصّص بالمطبخ الإيطالي الراقي في «قصر الإمارات»، عشاءً حصرياً يتعاون فيه الشيف أنطونيو جويدا مع الشيف الضيف ريكاردو غاسباري للاحتفال بالمطبخ الإيطالي وعرض تجربة طهي مستدامة.
ويتضمّن العشاء وجبة راقية من 5 أطباق تمنح الضيوف لمحة عن أساليب الطهي المميّزة التي يعتمدها الطاهيان لتقديم تجربة منزليّة الطابع وابتكار أطباق غنيّة بالنكهات والمذاقات الإيطالية الأصيلة. الشيف ريكاردو غاسباري حائز نجمة ميشلان في مطعم «سانبرايت» في كورتينا، إيطاليا، يلجأ إلى براعته في الطهي التجديدي regenerative cooking حيث يُعد الوجبات ويعيد تجديدها في المطبخ من أجل إنتاج طعام أصيل ومنسجم مع الطبيعة.
ويستضيف مطعم «مرطبان» الذي يقدّم أشهى المأكولات العصرية من المطبخ الهندي في «قصر الإمارات»، كبير الطهاة الهندي فيجاي ساهي من فنادق ومنتجعات أوبيروي الذي سيتعاون مع الشيف هيرمانت أوبيروي الحائز جوائز رفيعة لتقديم تجربة مذاقية تنقل الضيوف عبر نكهات مميزة من المطابخ الإقليمية لشبه القارة الهندية.
وفي مرطبان، تعاون الطاهيان الشيف أوبيروي والشيف ساهي على إعداد قائمة مصممّة خصيصاً للمطعم يمكن للضيوف أن يختاروا منها ما يشاؤون للغداء أو العشاء، كما سيقدّمان أيضاً قائمة عشاء محدّدة. تقدّم القائمة الاختيارية تجربةً فاخرةً من أشهى الأطباق التي تمثّل ترجمةً عصرية لبعض الوصفات الكلاسيكية والأطباق المبتكرة.