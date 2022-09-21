بالصور.. «تراث الإمارات» في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات، في الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال سعادة حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات: «يحرص النادي على تواجده سنوياً في هذا المحفل المتميز الذي يعد منبراً للتواصل مع ممثلين عن مختلف الحضارات والشعوب، وفرصة لعشاق التراث لإطلاعهم على مفردات التراث المحلي»، مضيفاً أن المعرض يربط بشكل غير مباشر بين حاضر الإمارات الذي يعكس التقدم التقني، وماضيها الذي يتجلى بأهمية المحافظة على تراث اﻵباء واﻷجداد الذي تظهر مفرداته بأكثر من طريقة في هذا المعرض.

وأوضح الرميثي أن النادي يشارك هذا العام ببرنامج زاخر بالأنشطة والفعاليات التراثية المتنوعة والشاملة، بما يتوافق مع أهدافه ورسالته في نشر وترسيخ التراث وتأهيل قطاع الناشئة والشباب ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ضمن إطار ثقافة وتراث دولة الإمارات، وبما يتواكب مع طبيعة العصر ومتطلباته.

ويضم جناح النادي هذا العام عدة أركان هي: ركن التراث البحري للتعريف بمهنة الطواش ورحلات الصيد ويعرض نماذج للؤلؤ والأدوات التي كان يستخدمها الغواص، بالإضافة إلى عروض حية للصناعات البحرية، وركن الحرفيات الذي يتضمن ورشاً حية وتعليمية في الحرف اليدوية النسائية، مثل التلي والسدو وصناعة البرقع وسواها، بالإضافة إلى عرض المنتجات اليدوية.

ويضم الجناح ركن البرزة الذي يتضمن ورشاً تعليمية للزوار عن عتاد الخيل والهجن، والمقهى الشعبي المختص بإعداد الأكلات الشعبية الإماراتية وتقديمها للزوار، والمرسم الحر وهو ركن ترفيهي للأطفال لتعليمهم المفردات التراثية من خلال الرسم والتلوين وعرض اللوحات الفنية.

وينظم النادي خلال مشاركته في المعرض سلسلة من الندوات، والمحاضرات، والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، والمسابقات التراثية، وعروض الألعاب الشعبية، وركوب الهجن.

وكان النادي شارك في الحملة الترويجية للمعرض التي نظمها نادي صقاري الإمارات في عدد من مراكز التسوق في إمارة أبوظبي (دلما مول، بوابة الشرق مول، غاليريا مول، الوحدة مول).

وشملت مشاركات النادي تنظيم عدد من الورش البحرية وورش الحرف اليدوية مثل صناعة السيوف والخناجر والفخار والدلال وسف الخوص والتلي، ومعرض لإصدارات النادي في التراث والتاريخ وأعداد مجلة «تراث».

وتضمنت المشاركات عروض الصقارة وأنشطة التلوين وألعاب الأطفال.