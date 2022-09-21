«عالم فيراري أبوظبي» تستضيف «الفورمولا للجري»

أبوظبي (الاتحاد)

عشاق الحماس والمغامرات سيكونون على موعد للمشاركة في سباق «الفورمولا للجري» في «عالم فيراري أبوظبي» يوم 24 سبتمبر من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 بعد الظهر.

وتستضيف «عالم فيراري أبوظبي» 4 سباقات مختلفة، بما فيها سباق مجاني لمسافة 200 متر لضيوف المدينة من صغار السن دون الـ 8 أعوام، وسباق لمسافة 2.5 كلم، وآخر لمسافة 5 كلم، وسباق لمسافة 10 كم للضيوف من مختلف الأعمار.

ويحصل المشاركون على قمصان خاصة بالسباق تحمل شعار فورمولا - 1، كما سيتم تتويجهم بميداليات عند نهاية السباق.

وسيتمكن الصغار من المشاركة في ورشة الحرف والفنون لابتكار أجمل تصاميم «الوافلز» المستوحاة من «عالم فيراري» لدى «إسبرسو روسو» الذي يقدم مذاقات القهوة وتشكيلة من المخبوزات الإيطالية.