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جنازة الملكة إليزابيث سجلت رقماً كبيراً للمشاهدين على التلفاز

مرور موكب جنازة الملكة إليزابيث وسط العاصمة لندن
21 سبتمبر 2022 00:04

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الثلاثاء، إن 28 مليون بريطاني شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث على شاشاتها في منازلهم.
بذلك، تكون هذه الجنازة واحدة من أكثر الأحداث مشاهدة منذ سنوات.
وأضافت (بي.بي.سي) أن غالبية المشاهدين في بريطانيا تابعوا الجنازة على القناة التي تمولها الدولة. وقالت إن 32.5 مليون شاهدوا تغطيتها في مرحلة ما، وإن عدد مشاهديها بلغ ذروته عند 22.4 مليون في الوقت الذي تم فيه نقل نعش الملكة في موكب من كنيسة وستمنستر عبر العاصمة لندن.
وقالت الهيئة إن عدد مشاهديها كان الأكبر منذ حفل ختام أولمبياد لندن 2012 وكان مماثلاً لعدد من تابعوا جنازة الأميرة ديانا في عام 1997.

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