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«تيسلا بوت» يشتري «البقالة»

«تيسلا بوت» يشتري «البقالة»
21 سبتمبر 2022 00:32

ضمن فعاليات يوم الذكاء الاصطناعي الذي نظمته، أمس، عرضت شركة تيسلا النموذج الأولي لروبوت «تيسلا بوت» الشبيه بالبشر، ويبلغ طول الروبوت 170 سنتيمتراً ووزنه 55 كيلوجراماً، ويمكنه أداء مهام دقيقة تتراوح بين ربط لبراغٍ في السيارات باستخدام المفاتيح التقليدية، وشراء متطلبات المنزل من البقالة.
وكان ايلون ماسك، رئيس الشركة، قد أعلن أن هذا الروبوت هو المنتج الأهم للشركة خلال العام الجاري، وقال إنه صُمم لمساعدة البشر في أداء أعمال صعبة وخطيرة، مشيراً إلى أنه يجري الاستعداد لطرح الروبوت في الأسواق بحلول العام المقبل.

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المصدر: آ ف ب
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