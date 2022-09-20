رقم قياسي جديد لأكبر فطيرة «روستي»

برن (أ ف ب)

سجلت سويسرا رقماً قياسياً جديداً لفطيرتها التقليدية «روستي» المصنوعة من البطاطا، بعد صناعة أكبر نسخة منها في العالم داخل مقلاة مساحتها 13.7 متر مربع، على ما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين في عيده الـ125.

وأقام الاتحاد مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري في الساحة الفدرالية أمام مبنى البرلمان في برن، ووضع المشرفون المقلاة على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكّلت معها علم سويسرا.

وتولى رئيس اتحاد المزارعين السويسريين ماركوس ريتر بنفسه الإعلان عن الرقم القياسي الجديد الذي حطّم الرقم المسجّل عام 1994 في ثون بوسط سويسرا.