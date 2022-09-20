شيري عادل.. شقيقة «شهرزاد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية شيري عادل السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «ألف ليلة وليلة»، حيث تجسد شخصية «دينازاد»، الشقيقة الصغرى لشهرزاد، ويتناول العمل القصة الأسطورية بشكل معاصر، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته ياسر جلال، ومايان السيد.

انتهت شيري من تصوير مشاهدها في مسلسل «الغراب»، وتجسد فيه شخصية فتاة حالمة تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب حادث يغير مجرى حياتها.. العمل يتكون من 10 حلقات، ويدور في إطار التشويق والإثارة بثلاثينيات القرن الماضي، تأليف سجى محمد خليفات، وإخراج محمد هاني، ويشارك في بطولته السوري جهاد سعد، والتونسية رشا بن معاوية.

وعن جديدها، تستعد شيري عادل لفيلم جديد بعنوان «باب السما»، كما تنتظر عرض مسلسل «الرواية»، وتجسد فيه شخصية صحافية تبحث عن الحقيقة وفك لغز جريمة قتل غامضة، كما تنتظر الجزء الثالث من مسلسل «أيام»، وتجسد فيه شخصية فتاة من حارة شعبية تفقد والديها في حادث، ويتولى عمها رعايتها.