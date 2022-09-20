«أصحاب الهمم» على منصات عالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

إنجاز فني حققه «أصحاب الهمم» من خلال حصول مسلسلات من صنعهم، على جوائز دولية في مهرجانات عالمية، من أبرزها مسلسلا «أحلام يرسمها الغبار»، و«حواجز مبعثرة»، في مشهد يجسد الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم المواهب من أصحاب الهمم، اعترافاً بجهودهم في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية، ليصبحوا أعضاء مساهمين في مسيرة الإبداع، ولدمجهم الشامل في المجتمع ضمن بيئة إبداعية خصبة.

حصد مؤخراً «أحلام يرسمها الغبار» 4 جوائز في مهرجان «لندن للأفلام المستقلة» 2022، كأفضل عمل درامي قصير، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثل ونال الجائزة مهيار خضور، وأفضل ممثلة وحازت اللقب جفرا يونس، كما حاز المسلسل جائزة أفضل إعلان ترويجي وأفضل مسلسل تلفزيوني في مهرجان «لوس أنجلوس للأفلام»، بالإضافة إلى نيله جائزة أفضل تصميم إنتاج في مهرجان «طوكيو السينمائي الدولي الشهري»، فضلاً عن اختياره للمشاركة في عدد من المهرجانات منها: «فلكرز رود آيلاند للأفلام الدولي».

فيما نال «حواجز مبعثرة» جائزتين في مهرجان «برشلونة الدولي للأفلام» 2022، كأفضل مشروع درامي عن الجائحة، وأفضل مسلسل تلفزيوني، إلى جانب اختياره للمشاركة في مهرجان «روما الدولي للأفلام» 2022.

دراما استثنائية

واجتمع كوكبة من 28 مبدعاً من أصحاب الهمم جاءوا من 11 دولة من مختلف التخصصات في الكتابة والتمثيل والتصوير والإخراج والإضاءة والماكيير والموسيقى التصويرية، ليظهروا قدراتهم الفنية ومواهبهم المتنوعة في هذا المشروع الدرامي الاستثنائي، الذي نُفذ بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و«فيلم جيت» للإنتاج الفني في الإمارات، ليتحدوا أنفسهم ويتعاونوا لإنجاز هذا المشروع الفني الذي يضم سلسلة الأعمال الدرامية بمعايير فنية عالمية، تمزج بين الدراما والتراجيديا والقصص المجتمعية الهادفة، والتي يشارك في تنفيذها مجموعة من أصحاب الهمم المبدعين في مجالات مختلفة.

تضافر الجهود

وأعربت الإماراتية نورة البلوكي، التي شاركت في هذا المشروع الدرامي المميز كمساعد مخرج، عن سعادتها البالغة لما حققته المسلسلات من إنجاز فني كبير، وقالت: «الجوائز العالمية تؤكد أن لا حدود لطاقات وإبداعات أصحاب الهمم، وأنه عند تضافر الجهود فإن النتيجة حتماً ستكون النجاحات والإنجازات تلو الأخرى».

وأضافت: «هذا النجاح الذي وصل إليه المشروع تم بفضل دعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم وتمكينهم في الميادين كافة، ودعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و(فيلم جيت) لرئيسها التنفيذي منصور اليبهوني الظاهري، الذي آمن بقدراتنا وسعى نحو تطويرها حتى وصلنا جميعاً لهذا النجاح المبهر».

رسالة سامية

من ناحيتها، قالت الدانة الهاشمي التي تعاونت في هذا المشروع الدرامي كمساعدة مخرج «شرفت بأن أكون أحد عناصر هذا المشروع الفني الضخم الذي حصد جوائز عالمية من خلال مسلسلي (أحلام يرسمها الغبار)، و(حواجز مبعثرة)، واللذين أخرجهما عبد الباري أبو الخير، متمنية في المستقبل تنفيذ مثل هذه الأعمال الفريدة التي تجمع بين المضمون الهادف، والرسالة السامية».