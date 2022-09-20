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6 نصائح تدعم صحة العقل

6 نصائح تدعم صحة العقل
21 سبتمبر 2022 00:35

ترجمة: عزة يوسف

مع التقدم في العمر، يبدأ الدماغ في الضعف، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الخرف وفقدان الذاكرة، ومع أننا لا نستطيع منع أعراض الشيخوخة أو الأمراض، إلا أن موقع «Indian Express» الهندي، نقل عن الخبراء قولهم إنه يمكننا إجراء بعض التغييرات التي تدعم صحة العقل، وتساعد في السيطرة على تلك الأعراض وإبطاء مظاهر التقدم في العمر، ومنها:

التأمل والوعي: 
تؤدي ممارسات التأمل إلى إطلاق بروتين يعرف باسم (BDNF)، والذي لديه القدرة على إصلاح المادة البيضاء والرمادية.

الأوميغا 3: 
من مصادرها الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز والأفوكادو وبذور الشيا والسمن الطبيعي وزيت جوز الهند والبيض الكامل، أو المكملات الغذائية عالية الجودة.

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الصيام العلاجي: 
أثبتت الدراسات أن الصوم اليومي أو الجاف أو المتقطع يساعد على تقليل أعراض الشيخوخة.

النوم الجيد: 
يؤكد الخبراء أهمية النوم وجودته لراحة الجسم والعقل واستعادة نشاطهما.

القهوة: 
وجدت الأبحاث أن القهوة، لاسيما السوداء ذات النوعية الجيدة، والشاي الأسود والأخضر يحتويان على مكونات مفيدة للعقل، ويجب تناولهما من دون كريمة أو سكر أبيض أو محليات صناعية.

الألغاز واليوغا: 
يجب تدريب العقل على حل الألغاز والكلمات المتقاطعة وألعاب الذاكرة الأخرى، إلى جانب ممارسة اليوغا وبعض تدريبات التوازن، التي تحافظ على صحة الدماغ.

الصحة العقلية
العقل
الشيخوخة
أوميغا 3
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