براد بيت.. من السينما إلى النحت

افتتح نجم السينما الممثل الأميركي براد بيت في فنلندا، المعرض الأول لمنحوتات أنجزها بنفسه.

وقالت ساريان سويكونن، أمينة متحف "سارة هيلدين للفنون" في تامبيري، ثالث كبرى مدينة في البلاد، "كان الأمر مثيرا ورائعا". منحوتة للفنان براد بيت للمرة الأولى، عرض الممثل، البالغ 58 عاما "الذي علّم نفسه بنفسه"، تسعة أعمال في معرض مشترك مع الفنان البريطاني الشهير توماس هاوسيغو ونجم الروك الأسترالي نِك كايف، وهو أيضا مبتدئ في عالم النحت، على ما أوضح المتحف. من بين أعمال براد بيت لوحة من الجص المقولب "تصور معركة بالأسلحة النارية" بالإضافة إلى مجموعة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون على شكل منازل كل منها يحمل آثار ذخيرة من عيارات مختلفة.

حضر بيت افتتاح المعرض. وقال الممثل لقناة "يلي" التلفزيونية الفنلندية "بالنسبة إليّ وإلى نِك، إنه عالم جديد وتجربة أولى".

وأضاف "بالنسبة إليّ، يتعلق الأمر بالتأمل الذاتي. يتعلق بالمكان الذي أخطأت فيه في علاقاتي وأين أخطأت". أخبار ذات صلة رحيل عميدة الفن الجزائري فريدة صابونجي براد بيت ينقذ "القطار السريع"!

المصدر: آ ف ب