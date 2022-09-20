الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بودكاست» ينقذ رجلاً بعد 23 عاماً من السجن

إيريكا سوتر، محامية الرجل الذي أطلق سراحه تتحدث أمام قاعة المحكمة
20 سبتمبر 2022 18:30

ألغت قاضية أميركية إدانة رجل مسجون منذ 23 سنة لارتكابه جريمة كان ينفي باستمرار مسؤوليته عنها، في قضية طرحتها مدونة صوتية (بودكاست) وحققت نجاحاً عالمياً.
حُكم على الرجل، البالغ الآن 42 عاماً، بالسجن المؤبد عام 2000 لقتله خطيبته السابقة هاي مين لي في مدينة بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
كانت مارلين موسبي، المدعية العامة في المدينة العامة طلبت الأسبوع الفائت، في خطوة غير متوقعة، إلغاء الحكم، متطرقةً إلى شكوكها في شأن ذنب السيد بالقضية، وطلبت الإفراج عنه.
وأوضحت موسبي أنها اكتشفت وجود «مشتبهين فيهما آخرين»، وهي معلومات مهمة استخدامت بصورة سيئة آنذاك، ولم يبلَّغ بها وكلاء الدفاع عن سيد قبل محاكمته.
ووافقت إحدى القاضيات على طلب المدعية العامة، في جلسة انعقدت داخل قاعة محكمة في التيمور كانت تعج بالحاضرين. وقالت القاضية ميليسا فين «خدمةً للعدالة والمساواة، جرت الموافقة على الطلب وسيُطلق سراح المتهم» بعد تزويده بسوار إلكتروني.
وبعدما أزال شرطيون القيود من يدي الرجل، صفّق عدد من الأشخاص الذين كانوا موجودين داخل قاعة المحكمة قبل أن يُعاد تذكيرهم بضرورة الالتزام بالنظام. ولم يقم بأي ردة فعل.
وقالت محاميته إيريكا سوتر من أمام المحكمة فيما صعد هو إلى إحدى السيارات من دون الإدلاء بأي تصريح «يصعب عليه تصديق القرار ويرغب في تمضية بعض الوقت مع عائلته».
شددت المدعية العامة مارلين موسبي على فكرة أنّ القضاء «لم يعلن بعد براءة» الرجل، مشيرةً إلى أنها ستنتظر نتائج تحليل الحمض النووي الذي أُجري بشكل إضافي قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسقط التهم الموجهة إليه أو تعقد محاكمة جديدة.
وأمام موسبي مهلة 30 يوماً لتصدر قرارها. وأياً يكن الأخير، فقد وعدت بمواصلة التحقيق «لضمان معرفة عائلة هاي مين لي هوية قاتل ابنتها».

أخبار ذات صلة
توقيف نيوزيلندية يشتبه بقتلها طفلين
«المؤبد» لمراهق أدين بقتل مدرّستين
المصدر: آ ف ب
إفراج
بودكاست
مدونة صوتية
سجن
جريمة قتل
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©