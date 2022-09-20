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«الشرقية من كلباء» تضيء على مهرجان المسرحيات القصيرة

شعار قناة الشرقية من كلباء
20 سبتمبر 2022 17:36

أبوظبي (الاتحاد)
تبث قناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تغطية خاصة تواكب على مدى أسبوع فعاليات «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة» الذي تُقام دورته التاسعة من 22 وحتى 27 سبتمبر الجاري.
وتخصص القناة استوديو لمتابعة جديد المهرجان الذي يقدم عروضاً مسائية تبدأ عند الساعة 9:00 مساءً، وتشمل التغطية التلفزيونية استضافة نخبة من أبرز الفنانين والكتّاب والمخرجين المسرحيين، للحديث حول التقنيات المسرحية والنصوص وأداء الممثلين وتنافس الفرق على تقديم أفضل العروض.
وتوفر التغطية التي تنفذها «الشرقية من كلباء» فرصة لمتابعة مجريات المهرجان، وما يقدمه من ثقافة مسرحية، من خلال الجلسات المصاحبة للعروض أو المحاضرات النظرية والتدريبات العملية واللقاءات مع المخرجين والممثلين.
ويحتضن «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة» سنوياً المسرحيين الهواة الذين يشتركون في دورة تدريبية تسبق انعقاده وتستمر لـ 3 أشهر، وتستهدف تدريب عشّاق فن المسرح من غير المنتسبين إلى الفرق والجمعيات المسرحية في الدولة، بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم في مجالات الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا.
ويقدم المشاركون في الدورة التدريبية المخصصة لتأهيل الهواة مجموعة من العروض القصيرة التي ترتكز على نصوص كلاسيكية راسخة تُقدّم للجمهور باللغة العربية الفصحى، لتتنافس على جوائز المهرجان الذي تجري فعالياته في المركز الثقافي لمدينة كلباء.
تأسس «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة» عام 2012، ويمثل مختبراً سنوياً لمنح الموهوبين فرصة لتعلم مبادئ وعناصر العرض المسرحي من السينوغرافيا والتمثيل والإخراج، وسواها من المعارف الأساسية المتعلقة بتقنيات العروض المسرحية.

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