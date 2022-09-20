«المرموم: فيلم الصحراء».. في ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد) تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» استعداداتها لتقديم نسخة استثنائية من فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي سينطلق 9 ديسمبر المقبل.
ويحتفي المهرجان، الذي يستمر 3 أيام، بصنّاع الأفلام الناشئة في صحراء المرموم، إحدى وجهات دبي للسياحة الثقافية، والتي تعتبر محمية طبيعية ثرية بعناصر التراث والثقافة المحلية.
وأعلنت «دبي للثقافة» عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة التي تم إطلاقها ضمن هذه النسخة من المهرجان حتى 7 أكتوبر المقبل، حيث كان من المقرر إغلاق باب التقديم في 23 سبتمبر الجاري.
ويهدف الحدث ومسابقته إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وإتاحة منصة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام مواهب جديدة للمشاركة في هذا المجال. ويحتفي المهرجان بالأفلام الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة.
ويقدم المهرجان تجربة ثقافية استثنائية للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار في ظل الأجواء التراثية التقليدية لدبي والإمارات، فضلاً عن توفيره منصة ثمينة لدعم قطاع الأفلام الناشئ محلياً وإقليمياً، متيحاً أمام رواده آفاقاً مبتكرة لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، والوصول إلى الاحتراف.
ويضم المهرجان سلسلة ورش عمل تفاعلية وجذابة للأطفال والشباب، وجلسات حوارية مع خبراء ومتمرسين في القطاع من المنطقة والعالم، ومجموعة جلسات تستهدف الهواة والمبتدئين لإثراء معارفهم حول صناعة السينما.