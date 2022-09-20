الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«المرموم: فيلم الصحراء».. في ديسمبر

«المرموم: فيلم الصحراء».. في ديسمبر
20 سبتمبر 2022 17:34

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» استعداداتها لتقديم نسخة استثنائية من فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي سينطلق 9 ديسمبر المقبل. 

ويحتفي المهرجان، الذي يستمر 3 أيام، بصنّاع الأفلام الناشئة في صحراء المرموم، إحدى وجهات دبي للسياحة الثقافية، والتي تعتبر محمية طبيعية ثرية بعناصر التراث والثقافة المحلية. 

وأعلنت «دبي للثقافة» عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة التي تم إطلاقها ضمن هذه النسخة من المهرجان حتى 7 أكتوبر المقبل، حيث كان من المقرر إغلاق باب التقديم في 23 سبتمبر الجاري. 

ويهدف الحدث ومسابقته إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وإتاحة منصة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام مواهب جديدة للمشاركة في هذا المجال. ويحتفي المهرجان بالأفلام الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة. 

ويقدم المهرجان تجربة ثقافية استثنائية للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار في ظل الأجواء التراثية التقليدية لدبي والإمارات، فضلاً عن توفيره منصة ثمينة لدعم قطاع الأفلام الناشئ محلياً وإقليمياً، متيحاً أمام رواده آفاقاً مبتكرة لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، والوصول إلى الاحتراف. 

ويضم المهرجان سلسلة ورش عمل تفاعلية وجذابة للأطفال والشباب، وجلسات حوارية مع خبراء ومتمرسين في القطاع من المنطقة والعالم، ومجموعة جلسات تستهدف الهواة والمبتدئين لإثراء معارفهم حول صناعة السينما.

أخبار ذات صلة
أكثر من 100 دار سينما في بريطانيا تعرض جنازة الملكة
أمير كرارة.. «استقالة مجرم»
دبي للثقافة
المرموم
فيلم
سينما
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©