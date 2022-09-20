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بالصور.. العثور على أقدم آثار لاستخدام الإنسان للأفيون

بالصور.. العثور على أقدم آثار لاستخدام الإنسان للأفيون
20 سبتمبر 2022 16:54

عثر باحثون إسرائيليون على آثار للأفيون في أوانٍ من الخزف في موقع دفن قديم يعود تاريخه إلى ما قبل حوالي 3500 عام.

وأفاد بيان لجامعة تل أبيب ومعهد وايزمان للعلوم وهيئة الآثار الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هذا هو أقدم دليل معروف على استخدام البشر للأفيون.

وتم العثور على الأواني التي تحتوي على الأفيون خلال أعمال حفر في موقع دفن يدعى تل يهود، بالقرب من تل أبيب، حيث توجد مقابر كنعانية يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وقال البيان المشترك: «يؤكد هذا الاكتشاف المثير الكتابات التاريخية والفرضيات الأثرية التي تفيد بأن مخدر الأفيون وتجارته لعبا دوراً مركزياً في ثقافات الشرق الأدنى».

 

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