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بالصور.. دبي تحتفي باليوم الوطني للسعودية

بالصور.. دبي تحتفي باليوم الوطني للسعودية
20 سبتمبر 2022 15:51

تحتفي دبي باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، وتقدم للمقيمين والزوار مجموعة فعاليات عائلية تضفي أجواء من البهجة من 23 حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، سيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي مميز في 24 سبتمبر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء: أصالة نصري وفؤاد عبد الواحد وأصيل هميم، ويقام الحفل على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي.ويقدم «ذا أوتلت فيلدج» أجواء من الاحتفالات المبهجة، وتشمل الموسيقى الحية والهدايا المجانية يوم 23 سبتمبر الجاري.

وفي نادي «ميدان للجولف» يقام سباق اليوم الوطني السعودي، ويمكن لمن تزيد أعمارهم على 16 عاماً المشاركة عبر المشي أو الركض لمسافات 10 كيلومترات أو 5 كيلومترات أو 3 كيلومترات، بينما يمكن للأطفال حتى سن الـ 15 عاماً المشاركة عبر الجري على طريق بطول 1 كيلومتر.
ويحتفي أفراد العائلة في متنزه «أفينتورا»، أكبر حديقة «زيبلاين» بدبي، من 23 حتى 25 سبتمبر الجاري، ويفتح أبوابه من الساعة 5:00 مساءً حتى منتصف الليل.

وتتواصل الفعاليات، حيث سيتم تقديم العديد من العروض الرائعة، والتي تشمل عروض التحدّي والمغامرات ومحاولات تحطيم الأرقام القياسية العالمية التي يجمعها عرض Crusty Demons World Domination في «كوكا كولا أرينا».
وتقدم «دبي باركس آند ريزورتس» فرصة الدخول مجاناً للأطفال، حيث يحصل المقيمون السعوديون على تذكرة مجانية للأطفال عند شراء تذكرة الكبار، تتيح زيارة المتنزهين «موشن جيت» و«بوليوود باركس دبي»، من 23 سبتمبر حتى 28 سبتمبر.
وتضاء أشهر معالم دبي بلون العلم السعودي، بما فيها «برج العرب»، و«عين دبي»، و«برواز دبي»، يوم 23 سبتمبر الجاري، كما تضاء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في «ذا بييتش».

 

 

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