«ياس مول» يُطلق سباقه الوردي.. السبت

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «ياس مول» يوم السبت 1 أكتوبر المقبل، سباقه الوردي الخاص للجري الداخلي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.

ويمكن لسكان وزوار العاصمة الإماراتية المشاركة في السباق الخيري ابتداءً من الساعة 7:00 صباحاً، للاستمتاع بهذه التجربة الرياضية وسط أجواء داخلية منعشة للمركز التجاري، قبل انطلاق موسم فعاليات الهواء الطلق في أبوظبي.

يشكّل سباق «ياس مول» الوردي فعالية ممتعة للأصدقاء والعائلات وهواة الجري والعدائين المتمرسين على حد سواء، وهو متاح لجميع المشاركين ابتداءً من عمر الـ 5 سنوات.

وسيتحول الطابق الأرضي من «ياس مول» إلى حلبة جري يمكن للمتسابقين إكمال دورة واحدة منها بطول 2.5 كيلومتر، أو القيام بعدة دورات للجري مسافة 5 أو 10 كيلومترات.

ويهدف سباق «ياس مول» الوردي للجري الداخلي إلى توحيد المجتمع في مواجهة سرطان الثدي، وزيادة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات المنتظمة والحفاظ على نمط حياة صحي.

تبدأ رسوم التسجيل للمشاركة في السباق من 65 درهماً لمسافة 2.5 كم، و95 درهماً لمسافتي 5 و10 كم. وسيحصل كل مشارك على ميدالية مخصصة للتوعية بسرطان الثدي، مع إمكانية الوصول إلى ألبوم الصور الخاص بالسباق وتنزيلها مجاناً، بالإضافة للحصول على شهادة إتمام السباق.

وسيكون هناك أيضاً منصة لتتويج الفائزين الـ 3 الأوائل حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي.