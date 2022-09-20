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«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»

«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
20 سبتمبر 2022 14:25

دبي (وام)
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن عقد شراكة مع «بولغري»، العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في عالم المجوهرات والفخامة، لتقوية جسور التواصل والتفاعل الثقافي والإبداعي بين دولة الإمارات وإيطاليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في روما للاحتفاء بأعمال الفنانين الفائزين بـ«جائزة بولغري للفن المعاصر»، بحضور ممثلين من الجهتين.
ومنذ 16 سبتمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، يحتفي المعرض الفني الذي تنظمه بولغري تحت عنوان «من دبي إلى روما: تواصل الجمال عن طريق الإبداع» في المتجر الرئيس لبولغري في شارع فيا كوندوتي بالعاصمة الإيطالية روما، بأعمال الفنانين الذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر» التي أطلقتها بولغري بالشراكة مع «دبي للثقافة» في يوليو 2021 بدعم من الجناح الإيطالي في معرض «إكسبو 2020 دبي».
وجمعت أمسية خاصة عُقدت في المتجر الرئيس لبولغري عدداً من ممثلي القطاع الثقافي في البلدين، سعياً نحو توطيد أواصر التواصل بين المثقفين والمبدعين والشخصيات المؤثرة في البلدين بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الإبداعي والثقافي الإماراتي الإيطالي، وترسيخ التكامل في المشهد الحضاري بينهما.
حضر الأمسية من الإمارات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسعادة عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، والدكتور سعيد خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، ونور الرومي اختصاصي في إدارة المشاريع والفعاليات في دبي للثقافة، وكاملة العلماء اختصاصية فعاليات في إدارة المشاريع والفعاليات في دبي للثقافة. ومن الجانب الإيطالي، ضمت الأمسية: لوسيا بوسكايني مسؤول عن العلامة التجارية والتراث في بولغري، وباولو جليسنتي المفوض العام لجناح إيطاليا، في إكسبو 2020 دبي، ونيكولا بولغري نائب رئيس مجموعة بولغري، وبياتريس بولغري محلفة الجائزة ورئيسة فيلم In Between Art film، ولوكا لو بينتو المدير الفني لمتحف ماكرو للفن المعاصر في روما، وروزانا بيناتشي رئيسة وحدة العلاقات الدولية بوزارة الثقافة الإيطالية.
ويحتفي المعرض، الذي يصوّر الروابط الرائعة التي يمكن أن يوجدها الفن عبر بحثه عن مواطن الجمال، بأعمال الفنان الإيراني الأميركي المقيم في دبي، نيما نبافي الفائز بالجائزة، والفنانَين الإماراتي جمعة الحاج والأردني كمال الزعبي، اللذين كانا ضمن القائمة النهائية التي ضمت 3 أعمال تنافست على الجائزة. وكانت لجنة من 3 خبراء ضمت جوسيبي موسكاتللو ونجوم الغانم وباتريشيا ميلنز قد اختارت الأعمال الثلاثة من بين 15 عملاً فنياً شاركت في الجائزة.
وتم تتويج الفنان نبافي خلال حفل استضافه الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 في فبراير 2022 بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي.
وشمل تحدي الجائزة التي أطلقتها «دبي للثقافة» و«بولغري» 3 فئات من الفنون البصرية «الرسم والتصوير والنحت». وتهدف الجائزة السنوية إلى إلهام أصحاب المواهب في مجال الفنون المعاصرة في المجتمع الإبداعي بدبي والإمارات، وإتاحة منصة ثمينة لدعمهم وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور الأوسع.
وكانت «جائزة بولغري للفن المعاصر» طلبت من مجموعة الفنانين الذين تم اختيارهم تقديم أعمال تتناول موضوع الجائزة، وهو «الجمال يجمع الناس»، من خلال التعبير عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وإظهار الحوار الذي يجمع بين مدن مثل دبي وروما، عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

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