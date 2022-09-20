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«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح

«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
20 سبتمبر 2022 14:18

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن منتجع ليجولاند دبي عن عرضه الحصري والذي يمتد لفترة محدودة حتى 25 سبتمبر، وفيه يدعو العائلات للانضمام إلى أعضاء حاملي بطاقات ليجولاند السنوية بخصم 40 % للاستمتاع بدخول غير محدود إلى حدائقه، وبمميزات لا تنتهي على مدى 365 يوماً من العام.

وعلى مدى 7 أيام فقط، يمكن للعائلات أن تختار بين بطاقات ليجولاند دبي السنوية الذهبية أو البلاتينية بتكلفة أقل، إذ تقدم لأعضائها استمتاعاً متواصلاً على مدار 12 شهراً بـ 60 لعبة ركوب ومرفقاً ترفيهياً بحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وبحديقة ليجولاند المائية. كما يستفيد الأعضاء من المميزات في الحديقتين، ويشمل خصومات في متاجر التجزئة، والمأكولات والمشروبات، وخصومات على تذاكر الدخول، بالإضافة إلى حضور فعاليات حصرية تقتصر على حاملي البطاقات السنوية.

والبطاقات السنوية تكون متاحة للاستخدام للبالغين، والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فما فوق، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات فيستطيعون التمتع بدخول مجاني كامل لكل من حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية.

تفتح حديقة ليجولاند دبي الترفيهية أبوابها للزوار كل أيام الأسبوع، ومواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً من الاثنين حتى الجمعة، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً أيام السبت والأحد، بينما تفتح حديقة ليجولاند المائية أبوابها من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً من الخميس إلى الثلاثاء، وتغلق يوم الأربعاء. 

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