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عرض «فونتانا» المائي ينطلق.. في دبي

عرض «فونتانا» المائي ينطلق.. في دبي
20 سبتمبر 2022 13:31

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هات إنترتاينمنت، شركة الترفيه العالمية، عن انطلاق نشاطها رسمياً في دولة الإمارات بتنظيم أكثر العروض المائية التي تمّ إنتاجها طموحاً، والسيرك المائي المتنقل الأول في الشرق الأوسط، في فستيفال باي بدبي ابتداءً من 29 سبتمبر الجاري.
وتعمل هات إنترتاينمنت، التي تأسست على يد تيري أنطونيوس وإسحاق أبو ساري، بجهود فريق طموح من خبراء تنظيم الفعاليات المتخصصين في إنتاج عروض مسرحية حديثة وتقديم حلول ترفيهية إبداعية في الشرق الأوسط، تمتلك قاعدة واسعة تضم أهم الفنانين وأبرز الأعمال والمنشآت الترفيهية الرائدة في السوق.
وتستعد الشركة لإعادة رسم ملامح مفهوم العروض الترفيهية الحية ومشهد الفعاليات الترفيهية في دبي والإمارات، وذلك بإطلاق باقة من عروض السيرك والعروض الحية المذهلة وفي مقدمتها عرض فونتانا المائي الفريد من نوعه من إنتاج سيرك دو ليبان.
وقال تيري أنطونيوس: يغمرني الفخر لإطلاق سيرك فونتانا المائي في دبي، يمثّل هذا العرض الحي الأسطوري ثمرة التعاون مع فناني الأداء الموهوبين ومصممي الرقصات وفريق الإنتاج وشركاء الفعالية والكثير ممن عملوا بجهد خلف الكواليس. ونتطلع لنيل إعجاب الجمهور بمقدرة فونتانا الفريدة على الجمع بين عناصر التكنولوجيا والفن والرقص، في مسرح مائي متطور ومُصمم خصيصاً ضمن خيمة سيرك مخصصة.
ويقدم فونتانا للجمهور أفضل العروض المائية، ويمزج بين أجمل العروض الترفيهية الحية وعروض السيرك الفنية، والمؤثرات الخاصة والحركات البهلوانية الرائعة.
ويعتبر العرض مناسباً للعائلات والأفراد من مختلف الأعمار. وتقدم الشركة عرضين يومياً يمتد كل منهما لساعتين، عرض نهاري في الساعة 3:00 عصراً، وآخر مسائي في الساعة 6:00 مساءً.

 

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