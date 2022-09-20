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بالصور.. جزيرة ياس تضيء بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي

بالصور.. جزيرة ياس تضيء بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
20 سبتمبر 2022 13:23

أبوظبي (الاتحاد)
تضيء جزيرة ياس معالمها باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم 23 سبتمبر الجاري.
وتنظم جزيرة ياس بهذه المناسبة عرضاً مميزاً للألعاب النارية يمكن متابعته من واجهة ياس باي البحرية في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً.
وتكتسي المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس بالأخضر، لون العلم السعودي، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، و«ياس مول»، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، و«الاتحاد أرينا»، احتفاءً بـ 92 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1930.

 

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