من يمكنه مساعدتك في الحصول على وظيفة؟

عندما نبحث عن وظيفة جديدة نتوجه مباشرة إلى ملفنا الشخصي على "لينكد إن" لتحديث معلوماتنا وإبراز خبراتنا وإلقاء نظرة على شبكتنا الاجتماعية للبحث عمن يستطيع مساعدتنا.

ولكن من الذي يجب أن نتواصل معه للحصول على مساعدة أو توصية ليقدمنا أو يساعدنا إلى صاحب عمل جديد؟

فقد أظهرت دراسة جديدة أجريت على أكثر من 20 مليون شخص، نُشرت في مجلة Science، أن أصدقاءك المقربين على منصة "لينكد إن" ليسوا أفضل رهان لك، وفقاً لموقع العربية.

المعارف هم الأفضل

وأشارت الدراسة إلى أنه بدلاً من ذلك، يجب أن تبحث عن معارف لا تعرفهم جيداً بما يكفي للتواصل معهم.

كذلك كشفت أن الاتصالات الأكثر فائدة في الحصول على وظيفة هي معارفك، أو الأشخاص الذين تقابلهم في أماكن مهنية، أو أصدقاء الأصدقاء، بدلاً من أقرب أصدقائك.

واعتمد فريق من الباحثين من "لينكد إن"، وكلية هارفارد للأعمال، وستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جمع بعض الأدلة التجريبية حول مدى تأثير العلاقات الضعيفة على التنقل الوظيفي.

ودعم أبحاثهم جهود المهندسين في "لينكد إن" لاختبار وتحسين خوارزمية توصية "الأشخاص الذين قد تعرفهم" الخاصة بالمنصة.

وللحصول على نتائج هذه الدراسة، قامت "لينكد إن" بتحديث هذه الخوارزمية بانتظام، والتي توصي بأشخاص جدد لإضافتهم إلى شبكتك.



يشار إلى أنه تم تعيين أكثر من 20 مليون مستخدم على المنصة في جميع أنحاء العالم بشكل عشوائي ضمن مجموعات ضمن الدراسة.

وعرضت توصيات اتصال جديدة مختلفة قليلاً للمستخدمين في كل مجموعة، مما أدى بالمستخدمين في بعض المجموعات إلى تكوين روابط أكثر قوة والمستخدمين في مجموعات أخرى لتشكيل المزيد من الروابط الضعيفة.